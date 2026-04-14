Гуманоидный робот Unitree H1 разогнался до 10 м/с и установил рекорд

Гуманоидный робот Unitree H1. Фото: кадр из видео/YouTube

Китайская Unitree Robotics показала новый рекордный забег своего гуманоида H1, который достиг пиковой скорости 10 метров в секунду. Такой результат вернул компании лидерство в неофициальной гонке скорости среди человекоподобных роботов и подтвердил, что прогресс в роботизированной локомоции ускоряется быстрее, чем ожидали многие аналитики.

Могут ли роботы превзойти человеческие возможности

Unitree Robotics опубликовала видео, на котором ее гуманоид H1 развивает скорость 10 м/с, или примерно 36 км/ч. Это позволило компании снова подняться на вершину неофициального рейтинга, фактически повторив показатель, который несколькими месяцами ранее установил робот Bolt от MirrorMe.

Новый результат стал важным подтверждением амбициозных заявлений основателя и CEO Unitree Ван Синсиня. Еще в марте он говорил, что уже к середине 2026 года гуманоиды смогут бегать быстрее Усэйна Болта. До человеческого максимума роботам пока далеко: пиковая скорость Болта составляла 12,42 м/с, но нынешний прыжок H1 показывает, что разрыв между человеком и машиной в динамическом движении сокращается.

Выбор модели H1 для этой демонстрации является показательным. В последнее время Unitree активнее продвигает более массовый R1 и переработанный флагманский H2, однако именно H1 остается платформой, заточенной под максимальную скорость и агрессивную динамику.

Компания также раскрыла характеристики робота во время забега. Вес H1 составляет примерно 62 кг, длина ноги — 0,8 метра, а пиковая скорость — те самые 10 м/с. По оценке экспертов, это примерно соответствует темпу 10-секундного бега на 100 метров.

Особенно впечатляет прирост относительно предыдущего результата. Еще в начале 2024 года H1 показывал 3,3 м/с, а теперь этот показатель вырос на 200%.

Эксперты в области робототехники обратили внимание, что такой прорыв вряд ли объясняется только изменениями в "железе". На этом фоне все чаще говорят, что главный вклад в рывок внесли программное обеспечение, алгоритмы управления и система контроля движения.

После нового результата H1 заметно оторвался от большинства международных соперников. Для сравнения, Tesla Optimus недавно показал около 2,7 м/с, RobotEra STAR1 — 3,6 м/с, а Figure 03 демонстрировал челночные забеги с фазой полета, но без официально подтвержденной скорости.

На этом фоне результат Unitree выглядит не просто рекордом, а еще и сильным сигналом для всего рынка, где борьба идет не только за визуальное сходство с человеком, но и за практические характеристики движения.

