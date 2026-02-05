Гуманоидный робот Unitree G1 выдержал мороз -47°C во время тестов — видео

Гуманоидный робот Unitree G1. Фото: кадр из видео/YouTube

Китайская компания Unitree Robotics протестировала гуманоидного робота G1 в сверхнизких температурах и показала его способность двигаться по льду и снегу. Во время испытания в северо-западном регионе Китая робот сделал более 130 000 шагов, когда мороз достигал -47,4°C.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Реклама

Читайте также:

Как G1 выдержал -47,4°C и зачем ему куртка

Робот работал автономно и прошел по снежному полю, а на льду еще и "нарисовал" контур символа зимних Олимпийских игр. Для точного позиционирования использовалась китайская спутниковая система BeiDou, а стабильное движение по неровному ледяному покрытию обеспечивали специальные алгоритмы.

Чтобы защитить механизмы от переохлаждения, инженеры одели G1 в оранжевую утепленную куртку и добавили пластиковые накладки на ноги. Такой "зимний комплект" должен был уберечь суставы, двигатели и батарею от замерзания.

G1 — компактный гуманоидный робот высотой около 127 см и весом примерно 35 кг. В его суставах установлено от 23 до 43 моторов, а батарея на 9000 мАч обеспечивает до двух часов работы. Для ориентации в пространстве робот получил 3D LiDAR, камеру Intel RealSense и микрофоны для голосового управления, а восьмиядерный процессор контролирует движения — в том числе ходьбу со скоростью примерно 7,2 км/ч.

Робота представили в мае 2024 года как гуманоидную модель начального уровня, а стартовая цена в Китае составляла около 14 240 долларов. В 2025 году Unitree Robotics поставила более 5 500 таких роботов.

Напомним, на железнодорожных вокзалах и в аэропорту столицы Казахстана появились роботы-собаки, которые выполняют патрулирование. В городе стартовал пилотный проект, направленный на повышение уровня безопасности в местах массового пребывания людей.

Также мы писали, что китайская компания UBTech Robotics представила двуногого робота Walker S2, который умеет самостоятельно определять низкий уровень заряда, подъезжать к док-станции и менять батарею менее чем за три минуты. Разработчики считают, что такая возможность приближает роботов к полностью автономной работе без вынужденных пауз на подзарядку.