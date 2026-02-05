Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Робот в куртке прошел лед и снег при -47°C и не сломался — видео

Робот в куртке прошел лед и снег при -47°C и не сломался — видео

Ua en ru
Дата публикации 5 февраля 2026 10:34
Гуманоидный робот Unitree G1 выдержал мороз -47°C во время тестов — видео
Гуманоидный робот Unitree G1. Фото: кадр из видео/YouTube

Китайская компания Unitree Robotics протестировала гуманоидного робота G1 в сверхнизких температурах и показала его способность двигаться по льду и снегу. Во время испытания в северо-западном регионе Китая робот сделал более 130 000 шагов, когда мороз достигал -47,4°C.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Реклама
Читайте также:

Как G1 выдержал -47,4°C и зачем ему куртка

Робот работал автономно и прошел по снежному полю, а на льду еще и "нарисовал" контур символа зимних Олимпийских игр. Для точного позиционирования использовалась китайская спутниковая система BeiDou, а стабильное движение по неровному ледяному покрытию обеспечивали специальные алгоритмы.

Чтобы защитить механизмы от переохлаждения, инженеры одели G1 в оранжевую утепленную куртку и добавили пластиковые накладки на ноги. Такой "зимний комплект" должен был уберечь суставы, двигатели и батарею от замерзания.

G1 — компактный гуманоидный робот высотой около 127 см и весом примерно 35 кг. В его суставах установлено от 23 до 43 моторов, а батарея на 9000 мАч обеспечивает до двух часов работы. Для ориентации в пространстве робот получил 3D LiDAR, камеру Intel RealSense и микрофоны для голосового управления, а восьмиядерный процессор контролирует движения — в том числе ходьбу со скоростью примерно 7,2 км/ч.

Робота представили в мае 2024 года как гуманоидную модель начального уровня, а стартовая цена в Китае составляла около 14 240 долларов. В 2025 году Unitree Robotics поставила более 5 500 таких роботов.

Напомним, на железнодорожных вокзалах и в аэропорту столицы Казахстана появились роботы-собаки, которые выполняют патрулирование. В городе стартовал пилотный проект, направленный на повышение уровня безопасности в местах массового пребывания людей.

Также мы писали, что китайская компания UBTech Robotics представила двуногого робота Walker S2, который умеет самостоятельно определять низкий уровень заряда, подъезжать к док-станции и менять батарею менее чем за три минуты. Разработчики считают, что такая возможность приближает роботов к полностью автономной работе без вынужденных пауз на подзарядку.

Китай робот технологии испытания Олимпийские игры-2026 Unitree Robotics
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации