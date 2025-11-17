UBTech провела первую в мире массовую поставку роботов — где уже работают гуманоиды

Роботы UBTech Walker S2. Фото: кадр из видео/YouTube

UBTech осуществила одну из первых в мире массовых поставок человекоподобных роботов Walker S2 на реальные производственные площадки. Компания сообщает, что спрос со стороны автопроизводителей и техногигантов уже принес заказы на сотни миллионов юаней.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Сотни Walker S2 уже работают на заводах в Китае

Шэньчжэнь стал площадкой для важного события в сфере робототехники: UBTech Robotics подтвердила, что сотни ее человекоподобных роботов Walker S2 уже отправлены на действующие промышленные объекты. Производство было наращено в середине ноября, а первая партия дошла до партнеров, которые нуждаются в дополнительных "работниках" на конвейерных линиях. В компании подают это как первое крупномасштабное развертывание гуманоидов, созданных по подобию человека и способных двигаться подобным образом.

Сильный спрос формируют компании, которые стремятся автоматизировать задачи, обычно требующие постоянного физического присутствия людей на ногах. За этот год UBTech собрала заказов на 800 млн юаней, что эквивалентно примерно 113 млн долларов. Сделки варьируются от точечных инсталляций до масштабных внедрений на целых производствах.

Серьезной движущей силой спроса стали автопроизводители. К клиентам уже присоединились BYD, Geely Auto, FAW Volkswagen и Dongfeng Liuzhou Motor, а также Foxconn, которая интегрирует роботов в логистические процессы. Эти компании стремятся к стабильной круглосуточной работе без постоянного контроля человека, и первые тесты показывают, что гуманоиды хорошо справляются на заводах и в складах, а не только в лабораторных условиях.

Особенно в UBTech выделяют систему питания Walker S2. Робот способен самостоятельно снять и заменить собственный аккумулятор за несколько минут, без участия человека. Это уменьшает простои и позволяет работать длинными сменами, которые включают постоянную ходьбу и переноску грузов. Walker S2 доступен для промышленных заказчиков с июля: он имеет высокую и прочную конструкцию с суставами, которые двигаются подобно человеческим и позволяют одновременно поднимать тяжелые предметы и точно работать пальцами.

Напомним, директор Tesla Илон Маск во время разговора с инвесторами заявил, что не чувствует себя уверенно, создавая огромную армию роботов, если не будет иметь достаточного контроля над этим процессом. В центре дискуссии — проект гуманоидного робота Optimus, который Маск называет ключевой частью будущего Tesla вместе с ИИ и программным обеспечением.

Также мы писали, что китайская компания UBTech Robotics представила Walker S2 — двуногого робота, который самостоятельно определяет низкий заряд, подъезжает к док-станции и заменяет аккумулятор менее чем за три минуты.