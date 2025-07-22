В Китае представили робота Walker S2 — он сам меняет свою батарею и работает без пауз

Робот Walker S2 самостоятельно заменяет себе батарею. Фото: кадр из видео/YouTube

Китайская компания UBTech Robotics представила Walker S2 — двуногого робота, способного самостоятельно определять низкий заряд, подъезжать к док-станции и заменять батарею менее чем за три минуты. Инженеры считают, что эта функция открывает путь к автономной работе роботов без перерывов на подзарядку.

Об этом пишет Forbes.

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Новый Walker S2 распознает критический уровень заряда, подходит к станции, достает аккумулятор из верхней части "спины" роботизированными руками и вставляет свежий модуль.



UBTech подчеркивает преимущество "непрерывных операций в динамичных промышленных сценариях" и дразнит аудиторию слоганом: "Представьте себе гуманоида, который ходит, как вы, и никогда не прекращает работать". Компания заявляет, что Walker S2 вскоре выйдет на рынок, однако точные даты пока не называет.

Аналитики отмечают быстрый рост интереса инвесторов к человекоподобным роботам. По мнению старшего аналитика Third Bridge Розали Чен, масштабное коммерческое развертывание таких роботов возможно уже через три-пять лет, несмотря на нынешние высокие затраты и логистические вызовы.

UBTech — один из лидеров китайского рынка гуманоидов наряду с Agibot и Unitree, а в США в топ-листе остаются Agility Robotics, Boston Dynamics, Figure AI и Tesla. Первую модель Walker компания показала еще на CES-2018, где робот поднимался по лестнице и играл в футбол, а в прошлом году представила Walker S1, который уже работает на автоконвейерах крупных производителей.

В мае UBTech подписала соглашение с Huawei: телеком-гигант предоставит свои ИИ-процессоры для центра инноваций "embodied intelligence", чтобы ускорить внедрение роботов в фабрики и дома. Комбинация искусственного интеллекта и физического тела дает машинам возможность учиться на месте и корректировать поведение в реальном времени.

Напомним, жители Детройта заметили на улицах города необычного гостя — человекоподобного робота Zion. Он свободно передвигался, здоровался с прохожими и даже реагировал на их жесты и движения.

Также мы писали, что Amazon достигла двух важных рубежей: к ее складам присоединился миллионный робот, а новая ИИ-модель DeepFleet сократит время передвижения роботов на 10%. Это позволит ускорить доставку, уменьшить расходы и создать новые возможности для работников.