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Головна Технології У Китаї створили робота, що може сам замінювати собі батарею

У Китаї створили робота, що може сам замінювати собі батарею

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 16:12
У Китаї представили робота Walker S2 — він сам змінює свою батарею та працює без пауз
Робот Walker S2 самостійно замінює собі батарею. Фото: кадр з відео/YouTube

Китайська компанія UBTech Robotics презентувала Walker S2 — двоногого робота, здатного самостійно визначати низький заряд, під'їжджати до док‑станції й замінювати батарею менш ніж за три хвилини. Інженери вважають, що ця функція відкриває шлях до автономної роботи роботів без перерв на підзарядку.

Про це пише Forbes.

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Що відомо про нового гуманоїдного робота Walker S2

Новий Walker S2 розпізнає критичний рівень заряду, підходить до станції, дістає акумулятор із верхньої частини "спини" роботизованими руками та вставляє свіжий модуль.


UBTech підкреслює перевагу "безперервних операцій у динамічних промислових сценаріях" та дражнить аудиторію слоганом: "Уявіть собі гуманоїда, що ходить, як ви, й ніколи не припиняє працювати". Компанія заявляє, що Walker S2 незабаром вийде на ринок, однак точні дати поки не називає.

Аналітики відзначають швидке зростання інтересу інвесторів до людиноподібних роботів. На думку старшої аналітикині Third Bridge Розалі Чен, масштабне комерційне розгортання таких роботів можливе вже за три‑п'ять років, попри нинішні високі витрати й логістичні виклики.

UBTech — один із лідерів китайського ринку гуманоїдів поруч з Agibot та Unitree, а в США у топпереліку залишаються Agility Robotics, Boston Dynamics, Figure AI й Tesla. Першу модель Walker компанія показала ще на CES‑2018, де робот підіймався сходами й грав у футбол, а торік представила Walker S1, який уже працює на автоконвеєрах великих виробників.

У травні UBTech підписала угоду з Huawei: телеком‑гігант надасть свої ШІ‑процесори для центру інновацій "embodied intelligence", аби пришвидшити впровадження роботів у фабрики та оселі. Комбінація штучного інтелекту й фізичного тіла дає машинам змогу навчатися на місці та коригувати поведінку в реальному часі.

Нагадаємо, жителі Детройта помітили на вулицях міста незвичайного гостя — людиноподібного робота Zion. Він вільно пересувався, вітався з перехожими й навіть реагував на їхні жести та рухи.

Також ми писали, що Amazon досягла двох важливих рубежів: до її складів приєднався мільйонний робот, а нова ШІ-модель DeepFleet скоротить час пересування роботів на 10%. Це дозволить прискорити доставку, зменшити витрати та створити нові можливості для працівників.

Китай робот технології штучний інтелект роботи
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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