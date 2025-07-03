Логістика майбутнього — Amazon запустила мільйонного робота на своїх складах

Робот на складі Amazon. Фото: Amazon

Amazon демонструє одразу дві важливі віхи: робот № 1 000 000 приєднався до глобальної мережі складів, а генеративна ШІ-модель DeepFleet скоротить час переміщення роботів на 10%. Оновлення пришвидшить доставку й знизить витрати, водночас відкриваючи нові можливості для співробітників.

Про це йдеться на сайті Amazon.

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Amazon повідомила, що її мільйонний мобільний робот почав роботу в центрі виконання замовлень у Японії, довівши кількість об'єктів із роботизованими системами до понад 300 у всьому світі. Водночас компанія представила DeepFleet — генеративну ШІ-модель, що координує рух усієї техніки, зменшуючи "пробки" між стелажами та підвищуючи ефективність флоту на 10%.

DeepFleet, створена на основі даних про переміщення товарів і сервісів AWS, діє як "розумна система світлофорів" усередині складу. Вона оптимізує маршрути, дозволяє зберігати більше товарів ближче до клієнтів і знижує операційні витрати, що сприятиме швидшій доставці.

З часу придбання Kiva Systems у 2012 році Amazon розширила парк від єдиного типу роботів до різноманітної лінійки. Hercules підіймають стелажі вагою до 570 кг, Pegasus транспортують окремі посилки конвеєрною стрічкою, а автономному Proteus дозволено працювати поряд із людьми в незакритих зонах складу.

З 2019 року понад 700 000 працівників пройшли програми підвищення кваліфікації, зокрема у сфері обслуговування та експлуатації роботизованих систем. На складі нового покоління в Шривпорті просунута автоматизація створила на 30% більше вакансій у напрямках обслуговування та інженерії.

Amazon розглядає DeepFleet як старт точнішої та гнучкішої логістики. З накопиченням даних модель продовжить удосконалювати маршрути, відкриваючи більше товарних позицій ближче до покупців і встановлюючи нові стандарти в роботизованій логістиці.

Нагадаємо, у Мюнхені завершилася виставка Laser World of Photonics 2025, яка зібрала 1 398 компаній-учасників із 41 країни та привабила близько 44 000 відвідувачів. Захід показав, що робототехніка, фотоніка й штучний інтелект уже сьогодні активно замінюють людей у рутинних процесах і частково розв'язують проблему браку кадрів.

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