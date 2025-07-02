Роботи на службі людини — що цікавого показали на Laser World 2025 у Мюнхені

Виставка Laser World of Photonics 2025 у Мюнхені. Фото: Новини.LIVE

У Мюнхені завершилася виставка Laser World of Photonics 2025, що зібрала 1 398 учасників із 41 країни та близько 44 000 відвідувачів. Подія засвідчила, що робототехніка, фотоніка й штучний інтелект вже сьогодні вирішують кадровий голод, беручи на себе найрутинніші процеси.

Про те, що цікавого показали на виставці, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE з Мюнхена.

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Робот Delta компанії Noida для рутинної роботи. Фото: Новини.LIVE

Висока швидкість і точність роблять їх ідеальними для повторюваних операцій у виробництві та логістиці. Машини забирають у людей "брудні, нудні й небезпечні" етапи, знижуючи витрати та даючи працівникам нагоду перейти на більш креативні ролі.

Кореспондентка поставила запитання керівнику Noida, чи зможуть такі роботи замінити людську працю в майбутньому.

"Це не заміна, а перенесення завдань від людини. Вони використовують роботу, яку ніхто інший робити не хоче, що дозволяє зробити процеси більш ефективними за витратами, а заощадження, які ви отримуєте від цього, можуть бути спрямовані в інші напрямки. Люди можуть направити свої зусилля на те, що більше підходить для них", — відповів він.

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Робот-посудомийник Next 10 компанії Discover Europe. Фото: Новини.LIVE

Контролер поєднує системи APC і робота в одному блоці та автоматизує сортування брудних таць у великих їдальнях. Камера сканує посуд, робот оптимізує маршрут підбору й завантажує предмети в індустріальну мийну машину. Така автоматизація звільняє персонал від непривабливих завдань і допомагає закрити дефіцит робочої сили.

Інженер компанії розповів, що такі роботи автоматизують завдання, які є дійсно неприємними для людей. В компанії вважають, що такі роботи не замінять людей, а дадуть їм можливість займатися справді креативними та цінними завданнями.

"Коли такі завдання автоматизуються, люди можуть займатися більш корисними та задовольняючими справами, адже миття посуду — це не те, чим буде пишатися людина після робочого дня", — заявив він.

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Робот Pharmabotix для складання автоінжекторів. Фото: Новини.LIVE

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"Це завжди залежить від того, які завдання виконують люди. Дуже повторювані завдання добре підходять для роботів. А от дуже складні завдання, мабуть, краще виконують люди", — відповів Штутц на питання щодо перспективи заміни людської праці роботами.

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