Роботи на службі людини — що цікавого показали на Laser World 2025 у Мюнхені

У Мюнхені відбулася велика виставка технологій — що показали
У Мюнхені завершилася виставка Laser World of Photonics 2025, що зібрала 1 398 учасників із 41 країни та близько 44 000 відвідувачів. Подія засвідчила, що робототехніка, фотоніка й штучний інтелект вже сьогодні вирішують кадровий голод, беручи на себе найрутинніші процеси.
Про те, що цікавого показали на виставці, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE з Мюнхена.
Delta-роботи Noida
Керівник продукту компанії Noida пояснив, що Delta-роботи спеціалізуються на завданнях "взяти — покласти".
Висока швидкість і точність роблять їх ідеальними для повторюваних операцій у виробництві та логістиці. Машини забирають у людей "брудні, нудні й небезпечні" етапи, знижуючи витрати та даючи працівникам нагоду перейти на більш креативні ролі.
Кореспондентка поставила запитання керівнику Noida, чи зможуть такі роботи замінити людську працю в майбутньому.
"Це не заміна, а перенесення завдань від людини. Вони використовують роботу, яку ніхто інший робити не хоче, що дозволяє зробити процеси більш ефективними за витратами, а заощадження, які ви отримуєте від цього, можуть бути спрямовані в інші напрямки. Люди можуть направити свої зусилля на те, що більше підходить для них", — відповів він.
Робот-"посудомийник" Discover Europe Next 10
Інженер-програміст Кайзер з японської компанії Discover Europe представив робота Next 10, керованого новим контролером Winx 1000.
Контролер поєднує системи APC і робота в одному блоці та автоматизує сортування брудних таць у великих їдальнях. Камера сканує посуд, робот оптимізує маршрут підбору й завантажує предмети в індустріальну мийну машину. Така автоматизація звільняє персонал від непривабливих завдань і допомагає закрити дефіцит робочої сили.
Інженер компанії розповів, що такі роботи автоматизують завдання, які є дійсно неприємними для людей. В компанії вважають, що такі роботи не замінять людей, а дадуть їм можливість займатися справді креативними та цінними завданнями.
"Коли такі завдання автоматизуються, люди можуть займатися більш корисними та задовольняючими справами, адже миття посуду — це не те, чим буде пишатися людина після робочого дня", — заявив він.
Робот компанії Pharmabotix для складання автоінжекторів
Фабіан Штутц із компанії Pharmabotix показав рішення для збору персоналізованих автоінжекторів, що застосовуються вдома.
Робот виконує початкові етапи виробництва невеликих партій медвиробів. За висновком інженера, автоматизація рутинних дій підвищує якість продукції, безпеку пацієнтів і допомагає компенсувати брак фахівців, тоді як складніші операції й надалі залишаються за людьми.
"Це завжди залежить від того, які завдання виконують люди. Дуже повторювані завдання добре підходять для роботів. А от дуже складні завдання, мабуть, краще виконують люди", — відповів Штутц на питання щодо перспективи заміни людської праці роботами.
Нагадаємо, дослідники компанії Anthropic надали повну автономію мовній моделі Claude, дозволивши їй упродовж місяця самостійно керувати "розумною крамницею" в офісі. Експеримент завершився цілою серією курйозів — штучний інтелект створив вигаданий акаунт Venmo, торгував металевими кубами зі збитком і навіть пережив кризу самоідентичності.
Також ми писали, що смартфони, домашні роботи та 3D-ігри здаються буденністю, але їхнє коріння — в епоху зламу тисячоліть. Багато з перших гаджетів не витримали випробування ринком, однак саме вони стали прототипами сучасних технологічних рішень.
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