Роботы на службе человека — что интересного показали на Laser World 2025 в Мюнхене

Выставка Laser World of Photonics 2025 в Мюнхене. Фото: Новини.LIVE

В Мюнхене завершилась выставка Laser World of Photonics 2025, собравшая 1 398 участников из 41 страны и около 44 000 посетителей. Событие показало, что робототехника, фотоника и искусственный интеллект уже сегодня решают кадровый голод, беря на себя самые рутинные процессы.

О том, что интересного показали на выставке, сообщает корреспондент Новини.LIVE из Мюнхена.

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Delta-роботы Noida

Руководитель продукта компании Noida объяснил, что Delta-роботы специализируются на задачах "взять — положить".

Робот Delta компании Noida для рутинной работы. Фото: Новини.LIVE

Высокая скорость и точность делают их идеальными для повторяющихся операций в производстве и логистике. Машины забирают у людей "грязные, скучные и опасные" этапы, снижая расходы и давая работникам возможность перейти на более креативные роли.

Корреспондентка задала вопрос руководителю Noida, смогут ли такие роботы заменить человеческий труд в будущем.

"Это не замена, а перенос задач от человека. Они используют работу, которую никто другой делать не хочет, что позволяет сделать процессы более эффективными по затратам, а сбережения, которые вы получаете от этого, могут быть направлены в другие направления. Люди могут направить свои усилия на то, что больше подходит для них", — ответил он.

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Инженер-программист Кайзер из японской компании Discover Europe представил робота Next 10, управляемого новым контроллером Winx 1000.

Робот-посудомойщик Next 10 компании Discover Europe. Фото: Новини.LIVE

Контроллер сочетает системы APC и робота в одном блоке и автоматизирует сортировку грязных подносов в больших столовых. Камера сканирует посуду, робот оптимизирует маршрут подбора и загружает предметы в индустриальную моечную машину. Такая автоматизация освобождает персонал от непривлекательных задач и помогает закрыть дефицит рабочей силы.

Инженер компании рассказал, что такие роботы автоматизируют задачи, которые действительно неприятны для людей. В компании считают, что такие роботы не заменят людей, а дадут им возможность заниматься действительно креативными и ценными задачами.

"Когда такие задачи автоматизируются, люди могут заниматься более полезными и удовлетворяющими делами, ведь мытье посуды — это не то, чем будет гордиться человек после рабочего дня", — заявил он.

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Робот выполняет начальные этапы производства небольших партий медизделий. По заключению инженера, автоматизация рутинных действий повышает качество продукции, безопасность пациентов и помогает компенсировать нехватку специалистов, тогда как более сложные операции по-прежнему остаются за людьми.

"Это всегда зависит от того, какие задачи выполняют люди. Очень повторяющиеся задачи хорошо подходят для роботов. А вот очень сложные задачи, пожалуй, лучше выполняют люди", — ответил Штутц на вопрос о перспективах замены человеческого труда роботами.

Напомним, исследователи компании Anthropic предоставили полную автономию языковой модели Claude, позволив ей в течение месяца самостоятельно управлять "умным магазином" в офисе. Эксперимент завершился целой серией курьезов — искусственный интеллект создал вымышленный аккаунт Venmo, торговал металлическими кубами с убытком и даже пережил кризис самоидентичности.

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