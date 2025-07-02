Роботы на службе человека — что интересного показали на Laser World 2025 в Мюнхене

В Мюнхене состоялась большая выставка технологий — что показали
В Мюнхене завершилась выставка Laser World of Photonics 2025, собравшая 1 398 участников из 41 страны и около 44 000 посетителей. Событие показало, что робототехника, фотоника и искусственный интеллект уже сегодня решают кадровый голод, беря на себя самые рутинные процессы.
О том, что интересного показали на выставке, сообщает корреспондент Новини.LIVE из Мюнхена.
Delta-роботы Noida
Руководитель продукта компании Noida объяснил, что Delta-роботы специализируются на задачах "взять — положить".
Высокая скорость и точность делают их идеальными для повторяющихся операций в производстве и логистике. Машины забирают у людей "грязные, скучные и опасные" этапы, снижая расходы и давая работникам возможность перейти на более креативные роли.
Корреспондентка задала вопрос руководителю Noida, смогут ли такие роботы заменить человеческий труд в будущем.
"Это не замена, а перенос задач от человека. Они используют работу, которую никто другой делать не хочет, что позволяет сделать процессы более эффективными по затратам, а сбережения, которые вы получаете от этого, могут быть направлены в другие направления. Люди могут направить свои усилия на то, что больше подходит для них", — ответил он.
Робот-"посудомойщик" Discover Europe Next 10
Инженер-программист Кайзер из японской компании Discover Europe представил робота Next 10, управляемого новым контроллером Winx 1000.
Контроллер сочетает системы APC и робота в одном блоке и автоматизирует сортировку грязных подносов в больших столовых. Камера сканирует посуду, робот оптимизирует маршрут подбора и загружает предметы в индустриальную моечную машину. Такая автоматизация освобождает персонал от непривлекательных задач и помогает закрыть дефицит рабочей силы.
Инженер компании рассказал, что такие роботы автоматизируют задачи, которые действительно неприятны для людей. В компании считают, что такие роботы не заменят людей, а дадут им возможность заниматься действительно креативными и ценными задачами.
"Когда такие задачи автоматизируются, люди могут заниматься более полезными и удовлетворяющими делами, ведь мытье посуды — это не то, чем будет гордиться человек после рабочего дня", — заявил он.
Робот компании Pharmabotix для сборки автоинжекторов
Фабиан Штутц из компании Pharmabotix показал решение для сбора персонализированных автоинжекторов, применяемых дома.
Робот выполняет начальные этапы производства небольших партий медизделий. По заключению инженера, автоматизация рутинных действий повышает качество продукции, безопасность пациентов и помогает компенсировать нехватку специалистов, тогда как более сложные операции по-прежнему остаются за людьми.
"Это всегда зависит от того, какие задачи выполняют люди. Очень повторяющиеся задачи хорошо подходят для роботов. А вот очень сложные задачи, пожалуй, лучше выполняют люди", — ответил Штутц на вопрос о перспективах замены человеческого труда роботами.
Напомним, исследователи компании Anthropic предоставили полную автономию языковой модели Claude, позволив ей в течение месяца самостоятельно управлять "умным магазином" в офисе. Эксперимент завершился целой серией курьезов — искусственный интеллект создал вымышленный аккаунт Venmo, торговал металлическими кубами с убытком и даже пережил кризис самоидентичности.
Также мы писали, что смартфоны, домашние роботы и 3D-игры кажутся обыденностью, но их корни — в эпоху перелома тысячелетий. Многие из первых гаджетов не выдержали испытания рынком, однако именно они стали прототипами современных технологических решений.
Читайте Новини.LIVE!