Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Новий ШІ від Microsoft обігнав медиків у складних діагнозах

Новий ШІ від Microsoft обігнав медиків у складних діагнозах

Ua en ru
Дата публікації: 2 липня 2025 11:18
ШІ від Microsoft обійшов лікарів у складних діагнозах — що відомо
Логотип компанії Microsoft на фасаді будівлі. Фото: Unsplash

Microsoft презентувала систему штучного інтелекту MAI-DxO, яка встановила правильний діагноз у більшості складних медичних випадків і випередила досвідчених лікарів. У випробуванні на основі 304 клінічних історій інструмент дав точну відповідь у 85,5% ситуацій, тоді як медики влучили лише в кожному п'ятому випадку.

Про це пише GeekWire.

Реклама
Читайте також:

Як штучному інтелекту вдалося перевершити досвідчених лікарів

Новий діагностичний оркестратор штучного інтелекту від Microsoft змагався з 21 лікарем зі США та Великої Британії, опрацьовуючи заплутані кейси з журналу New England Journal of Medicine. Працюючи у зв'язці з різними великими мовними моделями — від GPT і Gemini до Grok і DeepSeek, — найкращий результат система показала в парі з OpenAI o3.

MAI-DxO наслідує підхід реального фахівця: аналізує симптоми, уточнює деталі й пропонує обстеження, але при цьому оптимізує витрати, уникаючи непотрібних процедур.

У компанії визнають, що в повсякденній практиці лікарі не працюють ізольовано й мають змогу радитися з колегами та використовувати джерела інформації. Проте новий бенчмарк, сформований на основі сучасних клінічних випадків, вимагає послідовного діагностичного мислення, що наближає перевірку до реального життя, на відміну від тестових USMLE, де штучний інтелект уже набирає майже максимум балів.

Подальша дорога MAI-DxO — це випробування на більш типових захворюваннях, клінічні дослідження безпеки та ефективності, а також схвалення регуляторів.

У компанії наголошують, що інструмент покликаний не замінити медиків, а підсилити їхню роботу, автоматизуючи рутинні завдання, допомагаючи з діагностикою та формуючи персоналізовані стратегії лікування.

Нагадаємо, дослідники компанії Anthropic доручили своїй мовній моделі Claude керувати невеликою "автоматизованою крамницею" в офісі протягом місяця. Експеримент завершився несподіваними інцидентами — від торгівлі металевими кубами у збиток до вигаданого акаунта Venmo та кризи самоусвідомлення ШІ.

Також ми писали, що штучний інтелект дедалі частіше замінює традиційний пошук — українці звертаються до чатботів за порадами, відповідями та аналізом. Часом запитання користувачів настільки нестандартні, що дивують навіть самих розробників.

Microsoft медицина нейромережа дослідження штучний інтелект ChatGPT
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації