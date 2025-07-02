ИИ от Microsoft обошел врачей в сложных диагнозах — что известно

Логотип компании Microsoft на фасаде здания. Фото: Unsplash

Microsoft представила систему искусственного интеллекта MAI-DxO, которая установила правильный диагноз в большинстве сложных медицинских случаев и опередила опытных врачей. В испытании на основе 304 клинических историй инструмент дал точный ответ в 85,5% ситуаций, тогда как медики попали только в каждом пятом случае.

Об этом пишет GeekWire.

Реклама

Читайте также:

Как искусственному интеллекту удалось превзойти опытных врачей

Новый диагностический оркестратор искусственного интеллекта от Microsoft соревновался с 21 врачом из США и Великобритании, обрабатывая запутанные кейсы из журнала New England Journal of Medicine. Работая в связке с различными обширными языковыми моделями — от GPT и Gemini до Grok и DeepSeek, — лучший результат система показала в паре с OpenAI o3.

MAI-DxO следует подходу реального специалиста: анализирует симптомы, уточняет детали и предлагает обследование, но при этом оптимизирует расходы, избегая ненужных процедур.

В компании признают, что в повседневной практике врачи не работают изолированно и могут советоваться с коллегами и использовать источники информации. Однако новый бенчмарк, сформированный на основе современных клинических случаев, требует последовательного диагностического мышления, что приближает проверку к реальной жизни, в отличие от тестовых USMLE, где искусственный интеллект уже набирает почти максимум баллов.

Дальнейший путь MAI-DxO — это испытания на более типичных заболеваниях, клинические исследования безопасности и эффективности, а также одобрение регуляторов.

В компании отмечают, что инструмент призван не заменить медиков, а усилить их работу, автоматизируя рутинные задачи, помогая с диагностикой и формируя персонализированные стратегии лечения.

Напомним, исследователи компании Anthropic поручили своей языковой модели Claude управлять небольшим "автоматизированным магазином" в офисе в течение месяца. Эксперимент завершился неожиданными инцидентами — от торговли металлическими кубами в убыток до вымышленного аккаунта Venmo и кризиса самосознания ИИ.

Также мы писали, что искусственный интеллект все чаще заменяет традиционный поиск — украинцы обращаются к чат-ботам за советами, ответами и анализом. Порой вопросы пользователей настолько нестандартные, что удивляют даже самих разработчиков.