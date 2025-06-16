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10 забутих гаджетів, які випередили час і змінили майбутнє

16 червня 2025 12:43
Володимир Мололкін - редактор
Гаджети, які випередили час — 10 забутих технологій, що змінили майбутнє
Карта пам'яті-компаньйон Dreamcast VMU від ігрової приставки Sega Dreamcast. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

Смартфони, роботизовані хатні "звірі" й 3D-ігри сьогодні вже нікого не дивують, але їхні "предки" з'явилися ще наприкінці XX — на початку XXI століття. Більшість тих гаджетів були надто сміливими для свого ринку й швидко зникли, однак саме їхні ідеї заклали фундамент сучасних технологій.

Сайт Новини.LIVE розповідає, про десять забутих гаджетів, які випередили свій час.

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Apple Newton MessagePad

Перший масовий КПК із рукописним вводом: монохромний дисплей 336x240 пікселів, стилус, 20-МГц ARM-процесор та спроба розпізнавання почерку.

КПК Apple Newton MessagePad
Кишеньковий персональний комп'ютер Apple Newton MessagePad. Фото: скриншот/YouTube

Висока ціна у приблизно 700 доларів і часті помилки розпізнавання відлякали покупців, а відсутність магазину застосунків — розробників. Саме Newton продемонстрував, як стилус, календар і ARM-архітектура можуть уживатися в мобільному пристрої — через півтора десятка років ці ідеї ожили в iPad і Galaxy Note.

Sega Dreamcast VMU

Карточка-"компаньйон" у геймпаді Dreamcast мала власний процесор, LCD-екран і кнопки.

Карта памяти-компаньон Dreamcast VMU
Картка пам'яті-компаньйон Dreamcast VMU. Фото: скриншот/YouTube

Вона показувала додаткові дані гри, а ще перетворювалася на кишенькову консоль — можна було тренувати улюбленого Chao в метро й переносити його назад у Sonic Adventure. Обмежена підтримка розробників, висока вартість консолі та прожерливі батарейки CR2032 спинили успіх, але сьогодні ідея другого екрана живе в мобільних додатках до ігор.

Sharp Zaurus SL-C1000

Міні-ПК на Linux із 416-МГц Intel XScale, QWERTY-клавіатурою та поворотним сенсорним екраном 640x480.

Мини-ПК Sharp Zaurus SL-C1000
Міні-ПК Sharp Zaurus SL-C1000. Фото: eBay

Через SD, CompactFlash і USB-host він перетворювався на "швейцарський ніж" — від мобільного сервера до ретроконсолі. Вузький продаж лише в Японії та потреба "копатися" в Linux звузили аудиторію, проте Zaurus показав, що відкритість і налаштовуваність — ключ до гнучких портативних пристроїв.

Nintendo Virtual Boy

Портативна 3D-консоль без окулярів створювала глибину за допомогою двох червоно-чорних екранів.

3D-консоль Nintendo Virtual Boy
3D-консоль Nintendo Virtual Boy. Фото: eBay

Лімітований каталог ігор, незручна посадка та втома очей зробили продажі мізерними: 350 тис. замість запланованих 1,5 млн. Проте принцип стереоскопії пізніше переродився в Oculus Rift і PlayStation VR.

AT&T EO Personal Communicator

"Усе-в-одному": комп'ютер, факс, e-mail і GSM-дзвінки у корпусі вагою близько кілограма.

Универсальный гаджет AT&T EO Personal Communicator
Універсальний гаджет AT&T EO Personal Communicator. Фото: Old Computers

Процесор Hobbit 20 МГц, рукописний ввід, 14,4-Кбіт/сек модем і опційний GSM-модуль — але ціна від 1 999 доларів і 45 хвилин роботи онлайн прирекли пристрій. Концепція універсального комунікатора реалізувалася лише зі здешевленням мобільного інтернету та появою енергоощадних чипів.

Sony AIBO

Робот-"пес" із 64-розрядним RISC-процесором, CCD-камерою, 20 приводами й відкритою платформою OPEN-R.

Робопес Sony AIBO ERS-110
Робопес Sony AIBO ERS-110 та більш сучасна модель ERS-1000. Фото: скриншот/YouTube

Він танцював, упізнавав голос господаря й навчався новим трюкам. Вартість 1 600 доларів залишила AIBO іграшкою для ентузіастів, але саме він відкрив шлях домашнім соціальним роботам і дослідженням штучного інтелекту в робототехніці.

Paro

М'яке "дитинча" тюленя з тактильними сенсорами, мікрофонами й моторчиками реагує на голос та погладжування, допомагаючи пацієнтам із деменцією чи тривожністю.

Робот-тюлень Paro
На руках робот-тюлень Paro. Фото: скриншот/YouTube

Ідея емоційної підтримки через роботів тепер використовується в лікарнях і будинках для літніх людей у всьому світі.

Sony MiniDisc Walkman

Цифрова якість звуку, швидка навігація по треках і можливість перезапису на компактні mini-диски захищені від пилу.

Дисковый плеер Sony MiniDisc Walkman
Дисковий музичний плеєр Sony MiniDisc Walkman. Фото: скриншот/YouTube

Утім, висока вартість і поява MP3-плеєрів зробили формат нішевим. Проте ідея керування плейлистами "на льоту" сьогодні реалізована в кожному смартфоні.

Talkboy

Портативний касетний диктофон із можливістю сповільнювати чи прискорювати запис, прославлений фільмом "Один удома 2".

Диктофон Talkboy
Головний герой фільму "Один вдома 2" з диктофоном Talkboy в руках. Фото: кадр з фільму "Один вдома 2"

Він став першою масовою іграшкою для аудіоекспериментів і передвісником простих голосових ефектів у сучасних додатках та подкаст-редакторах.

Electrolux Trilobite

Перший серійний робот-пилосос використовував ультразвукові сенсори, будував карту кімнати й сам повертався на зарядку.

Первый робот-пылесос Electrolux Trilobite
Перший робот-пилосос Electrolux Trilobite. Фото: скриншот/YouTube

Ціна близько 1 500 доларів, скромна місткість акумулятора та рання технологія обмежили попит, але саме з Trilobite почалася історія домашнього роботизованого прибирання.

Нагадаємо, розвиток технологій щоденно змінює наші уявлення про те, яким має бути сучасний смартфон. Те, що донедавна здавалося невіднятною частиною гаджета, нині часто відходить у минуле, поступаючи місцем новим функціям і маркетинговим новаціям.

Також ми писали, що іноді виникає потреба дистанціюватися від смартфонової залежності, не відмовляючись при цьому повністю від мобільного зв'язку. У таких випадках чудовим варіантом стають кнопкові телефони, частина з яких навіть працює на полегшеному Android.

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