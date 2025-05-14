Не потрібні в сучасному світі — 5 гаджетів, що безслідно відійшли в минуле

Стара дискета. Фото: Unsplash

Світ технологій змінюється блискавично: ще десять років тому планшети, "лопатофони" й дзеркальні фотоапарати здавалися необхідними, а сьогодні про них згадують лише з ностальгією. Деякі з колишніх фаворитів комп'ютерної епохи зараз майже повністю зникли з ужитку.

Про п'ять таких гаджетів пише GSMinfo.

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Флопі-дисковод та дискети

До початку 2010-х навіть податкові органи приймали звітність на 3,5-дюймових носіях обсягом 1,44 МБ.

Дискета на 1,44 МБ пам'яті. Фото: Unsplash

Розвиток безлімітного інтернету й електронного документообігу усунув потребу в передачі файлів на фізичних носіях. Сьогодні й дисководи, і самі дискети ще можна відшукати, але це радше екзотика для колекціонерів.

CD/DVD-диски

Колись ми купували фільми та музику на "компактах" і обмінювалися ними з друзями.

Компакт-диск в руках. Фото: Unsplash

Поява швидкісного інтернету зробила цей процес непотрібним. Стаціонарні ПК тепер здебільшого постачаються без оптичних приводів, а диски залишилися актуальними лише там, де немає стабільного мережевого підключення або коли контент потрібно програвати в дорозі.

Фотопринтер

Миттєвий друк світлин удома спершу здався революцією, та реальність виявилася менш привабливою: картриджі коштували дорожче за сам пристрій, а якість залишала бажати кращого.

Фотопринтер EPSON XP-15000. Фото: Unsplash

Сьогодні дивитися й пересилати фото простіше зі смартфона, тож фотопринтери переважно використовують професіонали, і то лише моделі спеціалізованого класу.

Сканер

У "нульових" роках це був єдиний спосіб перевести документ чи фото в цифровий формат: гучний прилад повільно оцифровував зображення й передавав його до ПК.

Жінка оцифровує документ на сканері. Фото: Unsplash

Нині камери смартфонів разом зі скануючими застосунками виконують цю роботу швидше, компактніше й у кращій якості.

Телефонний модем

Для dial-up чи DSL-доступу через телефонну лінію ще наприкінці 1990-х було характерним дзижчання й довгі хвилини очікування з'єднання.

Телефонний модем Acorp 56000. Фото: OLX

З появою кабельного та оптоволоконного інтернету модеми зникли з полиць магазинів. Виняток — сучасні 4G-модеми, які рятують мандрівників і мешканців приватного сектору, де дротового інтернету немає й досі.

Нагадаємо, у 1980-х, 1990-х і 2000-х роках компанія Nokia неодноразово перевизначала уявлення про мобільні пристрої — завдяки сміливим дизайнерським рішенням і легендарній надійності корпусів. Чимало з тих моделей стали не лише іконами свого часу, а й одними з найуспішніших на ринку, залишивши глибокий слід в історії мобільних технологій.

Також ми писали, що кнопкові телефони залишаються оптимальним варіантом для тих, хто прагне бути на зв'язку, уникаючи при цьому постійного потоку сповіщень зі смартфона. Лише дзвінки, SMS, майже повна відсутність додатків і автономність до тижня — така простота дедалі частіше стає свідомим вибором користувачів.