Не нужны в современном мире — 5 гаджетов, бесследно отошедших в прошлое

Старая дискета. Фото: Unsplash

Мир технологий меняется молниеносно: еще десять лет назад планшеты, "лопатофоны" и зеркальные фотоаппараты казались необходимыми, а сегодня о них вспоминают лишь с ностальгией. Некоторые из бывших фаворитов компьютерной эпохи сейчас почти полностью исчезли из обихода.

О пяти таких гаджетах пишет GSMinfo.

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Флоппи-дисковод и дискеты

До начала 2010-х даже налоговые органы принимали отчетность на 3,5-дюймовых носителях объемом 1,44 МБ.

Дискета на 1,44 МБ памяти. Фото: Unsplash

Развитие безлимитного интернета и электронного документооборота устранило потребность в передаче файлов на физических носителях. Сегодня и дисководы, и сами дискеты еще можно отыскать, но это скорее экзотика для коллекционеров.

CD/DVD-диски

Когда-то мы покупали фильмы и музыку на "компактах" и обменивались ими с друзьями.

Компакт-диск в руках. Фото: Unsplash

Появление скоростного интернета сделало этот процесс ненужным. Стационарные ПК теперь в основном поставляются без оптических приводов, а диски остались актуальными лишь там, где нет стабильного сетевого подключения или когда контент нужно проигрывать в дороге.

Фотопринтер

Мгновенная печать фотографий дома сначала показалась революцией, но реальность оказалась менее привлекательной: картриджи стоили дороже самого устройства, а качество оставляло желать лучшего.

Фотопринтер EPSON XP-15000. Фото: Unsplash

Сегодня смотреть и пересылать фото проще со смартфона, поэтому фотопринтеры преимущественно используют профессионалы, и то только модели специализированного класса.

Сканер

В "нулевых" годах это был единственный способ перевести документ или фото в цифровой формат: громкий прибор медленно оцифровывал изображение и передавал его на ПК.

Женщина оцифровывает документ на сканере. Фото: Unsplash

Сейчас камеры смартфонов вместе со сканирующими приложениями выполняют эту работу быстрее, компактнее и в лучшем качестве.

Телефонный модем

Для dial-up или DSL-доступа через телефонную линию еще в конце 1990-х было характерно жужжание и долгие минуты ожидания соединения.

Телефонный модем Acorp 56000. Фото: OLX

С появлением кабельного и оптоволоконного интернета модемы исчезли с полок магазинов. Исключение — современные 4G-модемы, которые спасают путешественников и жителей частного сектора, где проводного интернета нет до сих пор.

Напомним, в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах компания Nokia неоднократно переопределяла представления о мобильных устройствах — благодаря смелым дизайнерским решениям и легендарной надежности корпусов. Многие из тех моделей стали не только иконами своего времени, но и одними из самых успешных на рынке, оставив глубокий след в истории мобильных технологий.

Также мы писали, что кнопочные телефоны остаются оптимальным вариантом для тех, кто хочет быть на связи, избегая при этом постоянного потока уведомлений со смартфона. Только звонки, SMS, почти полное отсутствие приложений и автономность до недели — такая простота все чаще становится сознательным выбором пользователей.