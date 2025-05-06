На смітник історії — які гаджети втратять актуальність і стануть небезпечними у 2025 році

Смартфон iPhone 6s Plus в руках. Фото: Unsplash

Лише тому, що ви заплатили чимало за техніку, не означає, що вона служитиме вічно. У 2025 році одразу кілька популярних пристроїв і сервісів залишаться без оновлень, а деякі — узагалі перестануть працювати так, як задумано.

Про це пише The Sun.

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Які пристрої втратять свою актуальність у 2025 році

Google завершить підтримку трьох моделей Nest Learning Thermostat — першого покоління 2011 року, другого 2012 року та європейської версії 2014 року. Після 25 жовтня термостатами більше не можна буде керувати з додатків Nest чи Google Home або через Google Assistant — вони залишаться звичайними "фізичними" регуляторами без дистанційних функцій.

Ще один продукт Google — контролер Stadia — потребує обов'язкового перетворення на звичайний Bluetooth-геймпад. Онлайн-інструмент для цієї операції, доступний з моменту закриття сервісу Stadia у січні 2023 року, вимкнуть 31 грудня 2025 року. Хто не встигне прошити гаджет до цієї дати, отримає непрацездатну "цеглинку" за чималі гроші.

Корпорація Microsoft 14 жовтня 2025 року припиняє випуск оновлень, технічну підтримку та патчі безпеки для Windows 10. Користувачі втратять нові функції та захист від уразливостей, тож зловмисники зможуть безперешкодно їх експлуатувати. Щоб не ризикувати банківськими даними й особистими файлами, варто заздалегідь перейти на Windows 11 або новіше ПЗ.

Південнокорейська LG остаточно вимикає сервери оновлень своїх смартфонів 30 червня 2025 року. Після цього завантажити чи встановити навіть критичні патчі буде неможливо. У зверненні до власників компанія подякувала за багаторічну підтримку й закликала оновити прошивку до дедлайну або перейти на новий пристрій, адже після дати вимкнення вони більше не надаватимуть оновлення застосунків, і завантажити видалені за замовчуванням програми теж не вийде.

Легендарний Skype попрощався з нами вже 5 травня 2025 року, завершивши майже 22-річну історію. Облікові записи користувачів залишаться активними, але сам застосунок перестане працювати, а увійти можна буде через Microsoft Teams, а чати та контакти — експортувати.

Apple поповнила список "вінтажних пристроїв" ще одним девайсом — iPhone 6s, що вийшов 2015 року. Після п'яти років від припинення продажів компанія більше не гарантує ремонт, бо запасних деталей обмаль. Ще через два роки гаджет може перейти у категорію "obsolete" і фактично втратить майже всю апаратну підтримку. iPhone 6s обмежений iOS 15, тоді як актуальна версія системи — iOS 18, тож власники позбавлені не лише нових функцій, а й кількох років патчів безпеки.

І зрештою, навіть дорогі пристрої не вічні: щоб уникнути несподіваних проблем і загроз, виробники радять оновлювати програмне забезпечення або вчасно замінювати застарілу техніку на сучасніші моделі.

Нагадаємо, 5 травня 2025 року компанія Microsoft остаточно припинила підтримку Skype. Після більш ніж двох десятиліть існування популярний сервіс для відеодзвінків та повідомлень офіційно переходить у минуле.

Також ми писали, що, хоча LG покинула ринок смартфонів ще понад чотири роки тому, компанія продовжувала підтримку окремих моделей: випускала оновлення Android 12 та патчі безпеки протягом трьох років після виходу кожного пристрою. Цей період завершується — сервери для оновлень будуть повністю відключені 30 червня 2025 року.