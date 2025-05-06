На свалку истории — какие гаджеты потеряют актуальность и станут опасными в 2025 году

Смартфон iPhone 6s Plus в руках. Фото: Unsplash

Только потому, что вы заплатили немало за технику, не означает, что она будет служить вечно. В 2025 году сразу несколько популярных устройств и сервисов останутся без обновлений, а некоторые — вообще перестанут работать так, как задумано.

Об этом пишет The Sun.

Реклама

Читайте также:

Какие устройства потеряют свою актуальность в 2025 году

Google завершит поддержку трех моделей Nest Learning Thermostat — первого поколения 2011 года, второго 2012 года и европейской версии 2014 года. После 25 октября термостатами больше нельзя будет управлять из приложений Nest или Google Home, или через Google Assistant — они останутся обычными "физическими" регуляторами без дистанционных функций.

Еще один продукт Google — контроллер Stadia — требует обязательного преобразования в обычный Bluetooth-геймпад. Онлайн-инструмент для этой операции, доступный с момента закрытия сервиса Stadia в январе 2023 года, отключат 31 декабря 2025 года. Кто не успеет прошить гаджет до этой даты, получит неработоспособный "кирпичик" за немалые деньги.

Корпорация Microsoft 14 октября 2025 года прекращает выпуск обновлений, техническую поддержку и патчи безопасности для Windows 10. Пользователи потеряют новые функции и защиту от уязвимостей, поэтому злоумышленники смогут беспрепятственно их эксплуатировать. Чтобы не рисковать банковскими данными и личными файлами, стоит заранее перейти на Windows 11 или более новое ПО.

Южнокорейская LG окончательно выключает серверы обновлений своих смартфонов 30 июня 2025 года. После этого загрузить или установить даже критические патчи будет невозможно. В обращении к владельцам компания поблагодарила за многолетнюю поддержку и призвала обновить прошивку до дедлайна или перейти на новое устройство, ведь после даты отключения они больше не будут предоставлять обновления приложений, и загрузить удаленные по умолчанию программы тоже не получится.

Легендарный Skype попрощался с нами уже 5 мая 2025 года, завершив почти 22-летнюю историю. Учетные записи пользователей останутся активными, но само приложение перестанет работать, а войти можно будет через Microsoft Teams, а чаты и контакты — экспортировать.

Apple пополнила список "винтажных устройств" еще одним девайсом — iPhone 6s, вышедшим в 2015 году. После пяти лет с момента прекращения продаж компания больше не гарантирует ремонт, потому что запасных деталей мало. Еще через два года гаджет может перейти в категорию "obsolete" и фактически потеряет почти всю аппаратную поддержку. iPhone 6s ограничен iOS 15, тогда как актуальная версия системы — iOS 18, поэтому владельцы лишены не только новых функций, но и нескольких лет патчей безопасности.

И в конце концов, даже дорогие устройства не вечны: чтобы избежать неожиданных проблем и угроз, производители советуют обновлять программное обеспечение или вовремя заменять устаревшую технику на более современные модели.

Напомним, 5 мая 2025 года компания Microsoft окончательно прекратила поддержку Skype. После более чем двух десятилетий существования популярный сервис для видеозвонков и сообщений официально уходит в прошлое.

Также мы писали, что, хотя LG покинула рынок смартфонов еще более четырех лет назад, компания продолжала поддержку отдельных моделей: выпускала обновления Android 12 и патчи безопасности в течение трех лет после выхода каждого устройства. Этот период завершается — серверы для обновлений будут полностью отключены 30 июня 2025 года.