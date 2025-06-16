Гаджеты, которые опередили время — 10 забытых технологий, изменивших будущее

Карта памяти-компаньон Dreamcast VMU от игровой приставки Sega Dreamcast. Фото: скриншот/YouTube

Смартфоны, роботизированные домашние "звери" и 3D-игры сегодня уже никого не удивляют, но их "предки" появились еще в конце XX — начале XXI века. Большинство тех гаджетов были слишком смелыми для своего рынка и быстро исчезли, однако именно их идеи заложили фундамент современных технологий.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о десяти забытых гаджетах, которые опередили свое время.

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Apple Newton MessagePad

Первый массовый КПК с рукописным вводом: монохромный дисплей 336x240 пикселей, стилус, 20-МГц ARM-процессор и попытка распознавания почерка.

Карманный персональный компьютер Apple Newton MessagePad. Фото: скриншот/YouTube

Высокая цена в примерно 700 долларов и частые ошибки распознавания отпугнули покупателей, а отсутствие магазина приложений — разработчиков. Именно Newton продемонстрировал, как стилус, календарь и ARM-архитектура могут уживаться в мобильном устройстве — спустя полтора десятка лет эти идеи ожили в iPad и Galaxy Note.

Sega Dreamcast VMU

Карточка-"компаньон" в геймпаде Dreamcast имела собственный процессор, LCD-экран и кнопки.

Карточка памяти-компаньон Dreamcast VMU. Фото: скриншот/YouTube

Она показывала дополнительные данные игры, а еще превращалась в карманную консоль — можно было тренировать любимого Chao в метро и переносить его обратно в Sonic Adventure. Ограниченная поддержка разработчиков, высокая стоимость консоли и прожорливые батарейки CR2032 остановили успех, но сегодня идея второго экрана живет в мобильных приложениях к играм.

Sharp Zaurus SL-C1000

Мини-ПК на Linux с 416-МГц Intel XScale, QWERTY-клавиатурой и поворотным сенсорным экраном 640x480.

Мини-ПК Sharp Zaurus SL-C1000. Фото: eBay

Через SD, CompactFlash и USB-host он превращался в "швейцарский нож" — от мобильного сервера до ретроконсоли. Узкие продажи только в Японии и необходимость "копаться" в Linux сузили аудиторию, однако Zaurus показал, что открытость и настраиваемость — ключ к гибким портативным устройствам.

Nintendo Virtual Boy

Портативная 3D-консоль без очков создавала глубину с помощью двух красно-черных экранов.

3D-консоль Nintendo Virtual Boy. Фото: eBay

Лимитированный каталог игр, неудобная посадка и усталость глаз сделали продажи мизерными: 350 тыс. вместо запланированных 1,5 млн. Однако принцип стереоскопии позже переродился в Oculus Rift и PlayStation VR.

AT&T EO Personal Communicator

"Все-в-одном": компьютер, факс, e-mail и GSM-звонки в корпусе весом около килограмма.

Универсальный гаджет AT&T EO Personal Communicator. Фото: Old Computers

Процессор Hobbit 20 МГц, рукописный ввод, 14,4-Кбит/сек модем и опциональный GSM-модуль — но цена от 1 999 долларов и 45 минут работы онлайн обрекли устройство. Концепция универсального коммуникатора реализовалась лишь с удешевлением мобильного интернета и появлением энергосберегающих чипов.

Sony AIBO

Робот-"пес" с 64-разрядным RISC-процессором, CCD-камерой, 20 приводами и открытой платформой OPEN-R.

Робопес Sony AIBO ERS-110 и более современная модель ERS-1000. Фото: скриншот/YouTube

Он танцевал, узнавал голос хозяина и учился новым трюкам. Стоимость 1 600 долларов оставила AIBO игрушкой для энтузиастов, но именно он открыл путь домашним социальным роботам и исследованиям искусственного интеллекта в робототехнике.

Paro

Мягкий "детеныш" тюленя с тактильными сенсорами, микрофонами и моторчиками реагирует на голос и поглаживания, помогая пациентам с деменцией или тревожностью.

На руках робот-тюлень Paro. Фото: скриншот/YouTube

Идея эмоциональной поддержки через роботов теперь используется в больницах и домах престарелых по всему миру.

Sony MiniDisc Walkman

Цифровое качество звука, быстрая навигация по трекам и возможность перезаписи на компактные mini-диски защищенные от пыли.

Дисковый музыкальный плеер Sony MiniDisc Walkman. Фото: скриншот/YouTube

Впрочем, высокая стоимость и появление MP3-плееров сделали формат нишевым. Тем не менее идея управления плейлистами "на лету" сегодня реализована в каждом смартфоне.

Talkboy

Портативный кассетный диктофон с возможностью замедлять или ускорять запись, прославленный фильмом "Один дома 2".

Главный герой фильма "Один дома 2" с диктофоном Talkboy в руках. Фото: кадр из фильма "Один дома 2"

Он стал первой массовой игрушкой для аудиоэкспериментов и предвестником простых голосовых эффектов в современных приложениях и подкаст-редакторах.

Electrolux Trilobite

Первый серийный робот-пылесос использовал ультразвуковые сенсоры, строил карту комнаты и сам возвращался на зарядку.

Первый робот-пылесос Electrolux Trilobite. Фото: скриншот/YouTube

Цена около 1 500 долларов, скромная емкость аккумулятора и ранняя технология ограничили спрос, но именно с Trilobite началась история домашней роботизированной уборки.

Напомним, развитие технологий ежедневно меняет наши представления о том, каким должен быть современный смартфон. То, что до недавнего времени казалось неотъемлемой частью гаджета, сейчас часто уходит в прошлое, уступая место новым функциям и маркетинговым новациям.

Также мы писали, что иногда возникает потребность дистанцироваться от смартфонной зависимости, не отказываясь при этом полностью от мобильной связи. В таких случаях отличным вариантом становятся кнопочные телефоны, часть из которых даже работает на облегченном Android.