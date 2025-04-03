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Amazon планує купити TikTok – що зміниться для користувачів

3 квітня 2025 12:24
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Amazon подала заявку на купівлю TikTok
Вивіска на будівлі Amazon. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Світ технологій знову опинився в епіцентрі гучної події: Amazon Джеффа Безоса, гігант електронної комерції, зробив рішучий крок, подавши заявку на придбання TikTok. Ця новина, що розбурхала інтернет-простір, стала черговим етапом у протистоянні між американськими та китайськими технологічними компаніями.

За інформацією The New York Times, Amazon прагне не просто придбати американський сегмент TikTok, а отримати повний контроль над цією популярною соціальною мережею.

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Мотиви такого амбітного кроку очевидні: інтеграція TikTok у логістичну інфраструктуру Amazon відкриває безмежні можливості для розвитку соціальної комерції. Уявіть собі: користувачі зможуть миттєво купувати товари, побачені у коротких відеороликах, безпосередньо через додаток Amazon.

Трамп та законодавчі обмеження

Однак, на шляху до цієї угоди стоїть низка перешкод. Насамперед, це жорсткі законодавчі вимоги США, згідно з якими TikTok має бути проданий некитайській компанії до 5 квітня.

Президент Дональд Трамп, відомий своєю жорсткою позицією щодо китайських технологій, наполягає на тому, щоб 50% акцій TikTok належали американським інвесторам.

Інтриги та залаштункові ігри

За лаштунками цієї історії розгортається справжня драма. Джерела The New York Times повідомляють, що пропозицію Amazon не сприймають серйозно учасники переговорів.

Можливо, це пов'язано з тим, що Amazon вже має невдалий досвід створення аналога TikTok – додаток Inspire, який не зміг завоювати популярність серед користувачів.

Майбутнє TikTok у США

Наразі невідомо, чим завершиться ця історія. Можливо, TikTok змінить структуру власності, залучивши нових американських інвесторів, таких як Oracle і Blackstone.

А можливо, Amazon все ж таки зможе переконати американський уряд у своїй здатності ефективно управляти TikTok.

Вплив на ринок та користувачів

У будь-якому випадку, ця угода матиме значний вплив на ринок соціальних мереж та електронної комерції. Якщо Amazon зможе інтегрувати TikTok у свою екосистему, це створить потужний прецедент для інших компаній. Користувачі ж отримають новий досвід покупок, який поєднає розваги та зручність.

Раніше Безос придбав розкішний будинок у відомого американського радіоведучого Говарда Стерна. Сума угоди, за повідомленнями, склала вражаючі 300 мільйонів доларів. Ця покупка поповнила колекцію елітної нерухомості мільярдера.

Як повідомлялось, французький наглядовий орган оштрафував компанію Amazon на 32 мільйони євро за надмірне стеження за її працівниками. Регулятор визнав такі дії технологічного гіганта незаконними. Amazon змушував працівників пояснювати кожну перерву та відстежував їхню діяльність за допомогою системи з трьома оповіщеннями.

США Amazon Джефф Безос інвестиції TikTok

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