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Amazon планирует купить TikTok – что изменится для пользователей

3 апреля 2025 12:24
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Amazon подала заявку на покупку TikTok
Вывеска на здании Amazon. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Мир технологий снова оказался в эпицентре громкого события: Amazon Джеффа Безоса, гигант электронной коммерции, сделал решительный шаг, подав заявку на приобретение TikTok. Эта новость, взбудоражившая интернет-пространство, стала очередным этапом в противостоянии между американскими и китайскими технологическими компаниями.

По информации The New York Times, Amazon стремится не просто приобрести американский сегмент TikTok, а получить полный контроль над этой популярной социальной сетью.

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Мотивы такого амбициозного шага очевидны: интеграция TikTok в логистическую инфраструктуру Amazon открывает безграничные возможности для развития социальной коммерции. Представьте себе: пользователи смогут мгновенно покупать товары, увиденные в коротких видеороликах, непосредственно через приложение Amazon.

Трамп и законодательные ограничения

Однако, на пути к этому соглашению стоит ряд препятствий. Прежде всего, это жесткие законодательные требования США, согласно которым TikTok должен быть продан некитайской компании до 5 апреля.

Президент Дональд Трамп, известный своей жесткой позицией в отношении китайских технологий, настаивает на том, чтобы 50% акций TikTok принадлежали американским инвесторам.

Интриги и закулисные игры

За кулисами этой истории разворачивается настоящая драма. Источники The New York Times сообщают, что предложение Amazon не воспринимают всерьез участники переговоров.

Возможно, это связано с тем, что Amazon уже имеет неудачный опыт создания аналога TikTok – приложение Inspire, которое не смогло завоевать популярность среди пользователей.

Будущее TikTok в США

Пока неизвестно, чем завершится эта история. Возможно, TikTok изменит структуру собственности, привлекая новых американских инвесторов, таких как Oracle и Blackstone.

А возможно, Amazon все же сможет убедить американское правительство в своей способности эффективно управлять TikTok.

Влияние на рынок и пользователей

В любом случае, эта сделка окажет значительное влияние на рынок социальных сетей и электронной коммерции. Если Amazon сможет интегрировать TikTok в свою экосистему, это создаст мощный прецедент для других компаний. Пользователи же получат новый опыт покупок, который объединит развлечения и удобство.

Ранее Безос приобрел роскошный дом у известного американского радиоведущего Говарда Стерна. Сумма сделки, по сообщениям, составила впечатляющие 300 миллионов долларов. Эта покупка пополнила коллекцию элитной недвижимости миллиардера.

Как сообщалось, французский надзорный орган оштрафовал компанию Amazon на 32 миллиона евро за чрезмерную слежку за ее работниками. Регулятор признал такие действия технологического гиганта незаконными. Amazon заставлял работников объяснять каждый перерыв и отслеживал их деятельность с помощью системы с тремя оповещениями.

США Amazon Джефф Безос инвестиции TikTok

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