Логистика будущего — Amazon запустила миллионного робота на своих складах

Робот на складе Amazon. Фото: Amazon

Amazon демонстрирует сразу две важные вехи: робот № 1 000 000 присоединился к глобальной сети складов, а генеративная ИИ-модель DeepFleet сократит время перемещения роботов на 10%. Обновление ускорит доставку и снизит расходы, одновременно открывая новые возможности для сотрудников.

Об этом говорится на сайте Amazon.

Реклама

Читайте также:

На складах Amazon работает уже миллион роботов

Amazon сообщила, что ее миллионный мобильный робот начал работу в центре выполнения заказов в Японии, доведя количество объектов с роботизированными системами до более 300 во всем мире. В то же время компания представила DeepFleet — генеративную ИИ-модель, которая координирует движение всей техники, уменьшая "пробки" между стеллажами и повышая эффективность флота на 10%.

DeepFleet, созданная на основе данных о перемещении товаров и сервисов AWS, действует как "умная система светофоров" внутри склада. Она оптимизирует маршруты, позволяет хранить больше товаров ближе к клиентам и снижает операционные расходы, что будет способствовать более быстрой доставке.

Со времени приобретения Kiva Systems в 2012 году Amazon расширила парк от единственного типа роботов до разнообразной линейки. Hercules поднимают стеллажи весом до 570 кг, Pegasus транспортируют отдельные посылки по конвейерной ленте, а автономному Proteus разрешено работать рядом с людьми в незакрытых зонах склада.

С 2019 года более 700 000 работников прошли программы повышения квалификации, в том числе в сфере обслуживания и эксплуатации роботизированных систем. На складе нового поколения в Шривпорте продвинутая автоматизация создала на 30% больше вакансий в направлениях обслуживания и инженерии.

Amazon рассматривает DeepFleet как старт более точной и гибкой логистики. С накоплением данных модель продолжит совершенствовать маршруты, открывая больше товарных позиций ближе к покупателям и устанавливая новые стандарты в роботизированной логистике.

Напомним, в Мюнхене завершилась выставка Laser World of Photonics 2025, которая собрала 1 398 компаний-участников из 41 страны и привлекла около 44 000 посетителей. Мероприятие показало, что робототехника, фотоника и искусственный интеллект уже сегодня активно заменяют людей в рутинных процессах и частично решают проблему нехватки кадров.

Также мы писали, что в китайском Ханчжоу провели первый в мире телетурнир с участием гуманоидных роботов, которыми дистанционно управляли операторы. Инициатором шоу выступила компания Unitree Robotics — ведущий разработчик робототехнических систем нового поколения.