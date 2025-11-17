Відео
Китай провів перше у світі масове постачання роботів на заводи

Китай провів перше у світі масове постачання роботів на заводи

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 14:24
Оновлено: 11:29
UBTech провела перше у світі масове постачання роботів — де вже працюють гуманоїди
Роботи UBTech Walker S2. Фото: кадр з відео/YouTube

UBTech здійснила одне з перших у світі масових постачань людиноподібних роботів Walker S2 на реальні виробничі майданчики. Компанія повідомляє, що попит з боку автовиробників та техногігантів вже приніс замовлення на сотні мільйонів юанів.

Про це пише Interesting Engineering.

Читайте також:

Сотні Walker S2 вже працюють на заводах у Китаї

Шеньчжень став майданчиком для важливої події у сфері робототехніки: UBTech Robotics підтвердила, що сотні її людиноподібних роботів Walker S2 вже відправлені на чинні промислові об'єкти. Виробництво було нарощено в середині листопада, а перша партія дійшла до партнерів, які потребують додаткових "працівників" на конвеєрних лініях. У компанії подають це як перше великомасштабне розгортання гуманоїдів, створених за подобою людини та здатних рухатися подібним чином.

Сильний попит формують компанії, які прагнуть автоматизувати завдання, що зазвичай вимагають постійної фізичної присутності людей на ногах. За цей рік UBTech зібрала замовлення на 800 млн юанів, що еквівалентно приблизно 113 млн доларів. Угоди варіюються від точкових інсталяцій до масштабних впроваджень на цілих виробництвах.

Серйозною рушійною силою попиту стали автовиробники. До клієнтів уже приєдналися BYD, Geely Auto, FAW Volkswagen та Dongfeng Liuzhou Motor, а також Foxconn, яка інтегрує роботів у логістичні процеси. Ці компанії прагнуть до стабільної цілодобової роботи без постійного контролю людини, і перші тести свідчать, що гуманоїди добре справляються на заводах та у складах, а не лише в лабораторних умовах.

Особливо в UBTech виділяють систему живлення Walker S2. Робот здатен самостійно зняти та замінити власний акумулятор за кілька хвилин, без участі людини. Це зменшує простої та дозволяє працювати довгими змінами, які включають постійну ходьбу та перенесення вантажів. Walker S2 доступний для промислових замовників із липня: він має високу й міцну конструкцію з суглобами, що рухаються подібно до людських і дають змогу одночасно підіймати важкі предмети та точно працювати пальцями.

Нагадаємо, директор Tesla Ілон Маск під час розмови з інвесторами заявив, що не почувається впевнено, створюючи величезну армію роботів, якщо не матиме достатнього контролю над цим процесом. У центрі дискусії — проєкт гуманоїдного робота Optimus, який Маск називає ключовою частиною майбутнього Tesla разом із ШІ та програмним забезпеченням.

Також ми писали, що китайська компанія UBTech Robotics представила Walker S2 — двоногого робота, який самостійно визначає низький заряд, під'їжджає до док-станції та замінює акумулятор менш ніж за три хвилини.

Китай технології виробництво роботи UBTech Robotics
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
