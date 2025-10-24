Ілон Маск хоче створити власну "армію" роботів Optimus із впливом на неї — навіщо йому це

Робот Tesla Optimus. Фото: Reuters

Директор Tesla Ілон Маск на дзвінку з інвесторами заявив, що не почувається комфортно створюючи "величезну армію роботів" без достатнього впливу на неї. У центрі уваги — проєкт гуманоїда Optimus, який Маск називає майбутнім компанії разом із ШІ та програмним забезпеченням.

Про це пише Wired.

Навіщо Ілону Маску "армія" роботів

Tesla, яку Маск позиціює не лише як виробника електромобілів, а і як інноватора у сфері ШІ та робототехніки, намагається суттєво наростити вартість. У липні він писав, що компанія може коштувати до 20 трлн доларів — понад у п'ять разів більше за поточну капіталізацію Nvidia. Водночас у листопаді акціонери Tesla голосуватимуть за пропозицію ради директорів щодо пакета винагороди для Маска на 1 трлн доларів протягом наступного десятиліття. За цим планом частка Маска у Tesla зросте з 13% до приблизно чверті — але лише якщо компанія виконає низку амбітних показників: постачання 20 млн авто, запуск у комерційну експлуатацію 1 млн роботаксі, досягнення оцінки 8,5 трлн доларів і постачання 1 млн роботів Optimus.

На інвестколі Маск зосередився саме на останньому пункті, обґрунтовуючи потребу в "гігантській" винагороді рівнем контролю над майбутнім парком роботів.

"Моя фундаментальна стурбованість щодо мого голосового впливу в Tesla — якщо ми збудуємо цю величезну армію роботів, чи не можуть мене згодом просто усунути? Якщо ми її побудуємо, чи матиму я принаймні сильний вплив на цю армію? Не контроль, але сильний вплив… Я не відчуваю себе комфортно, створюючи цю армію роботів, якщо не матиму сильного впливу", — каже Маск.

Публічно Маск описує Optimus радше як силу миру, що має "звільнити людство від рутини". На тому ж дзвінку він заявив, що роботи Tesla "створять світ без бідності, де кожен матиме доступ до найкращої медичної допомоги". За його словами, Optimus "буде неймовірним хірургом — уявіть, що кожен може мати доступ до неймовірного хірурга". Для бізнесу Tesla, додав Маск, Optimus стане "нескінченним грошовим глітчем", адже "кожен захоче гуманоїда, який робитиме роботу за нього".

Попри амбіції, шлях до масового впровадження залишається складним. На дзвінку Маск акцентував на інженерних проблемах із кистями та передпліччями гуманоїда, фактично підтвердивши попередні повідомлення, що саме ці вузли даються Tesla найважче. Хоча компанія ставила внутрішню ціль виготовити 5 000 одиниць Optimus цього року, влітку плани виробництва зменшили. Маск заявив, що "прототип, максимально наближений до серійного" буде готовий до лютого або березня, а повномасштабне виробництво стартує наприкінці наступного року.

Нагадаємо, що Ілон Маск, генеральний директор Tesla та SpaceX, офіційно підтвердив — людиноподібні роботи Tesla Optimus братимуть участь у дослідженні поверхні Марса. За його словами, якщо підготовка пройде за планом, перші роботи вирушать на Червону планету наприкінці 2026 року на борту космічного корабля SpaceX.

Також ми писали, що засновник SpaceX Ілон Маск поділився новими деталями щодо пілотованої місії на Марс. За його прогнозом, перший корабель вирушить до планети вже наприкінці наступного року, а у випадку успішної посадки висадка людей може відбутися у 2029 році або, ймовірніше, у 2031 році.