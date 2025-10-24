Илон Маск хочет создать собственную "армию" роботов Optimus с влиянием на нее — зачем ему это

Робот Tesla Optimus. Фото: Reuters

Директор Tesla Илон Маск на звонке с инвесторами заявил, что не чувствует себя комфортно создавая "огромную армию роботов" без достаточного влияния на нее. В центре внимания — проект гуманоида Optimus, который Маск называет будущим компании вместе с ИИ и программным обеспечением.

Tesla, которую Маск позиционирует не только как производителя электромобилей, но и как инноватора в сфере ИИ и робототехники, пытается существенно нарастить стоимость. В июле он писал, что компания может стоить до 20 трлн долларов — более чем в пять раз больше текущей капитализации Nvidia. В то же время в ноябре акционеры Tesla будут голосовать за предложение совета директоров по пакету вознаграждения для Маска на 1 трлн долларов в течение следующего десятилетия. По этому плану доля Маска в Tesla вырастет с 13% до примерно четверти — но только если компания выполнит ряд амбициозных показателей: поставки 20 млн авто, запуск в коммерческую эксплуатацию 1 млн роботакси, достижение оценки 8,5 трлн долларов и поставки 1 млн роботов Optimus.

На инвестколе Маск сосредоточился именно на последнем пункте, обосновывая потребность в "гигантском" вознаграждении уровнем контроля над будущим парком роботов.

"Моя фундаментальная обеспокоенность относительно моего голосового влияния в Tesla — если мы построим эту огромную армию роботов, не могут ли меня впоследствии просто устранить? Если мы ее построим, буду ли я хотя бы иметь сильное влияние на эту армию? Не контроль, но сильное влияние... Я не чувствую себя комфортно, создавая эту армию роботов, если не буду иметь сильного влияния", — говорит Маск.

Публично Маск описывает Optimus скорее как силу мира, которая должна "освободить человечество от рутины". На том же звонке он заявил, что роботы Tesla "создадут мир без бедности, где каждый будет иметь доступ к лучшей медицинской помощи". По его словам, Optimus "будет невероятным хирургом — представьте, что каждый может иметь доступ к невероятному хирургу". Для бизнеса Tesla, добавил Маск, Optimus станет "бесконечным денежным глитчем", ведь "каждый захочет гуманоида, который будет делать работу за него".

Несмотря на амбиции, путь к массовому внедрению остается сложным. На звонке Маск акцентировал на инженерных проблемах с кистями и предплечьями гуманоида, фактически подтвердив предыдущие сообщения, что именно эти узлы даются Tesla тяжелее всего. Хотя компания ставила внутреннюю цель изготовить 5 000 единиц Optimus в этом году, летом планы производства уменьшили. Маск заявил, что "прототип, максимально приближенный к серийному" будет готов к февралю или марту, а полномасштабное производство стартует в конце следующего года.

Напомним, что Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, официально подтвердил — человекоподобные роботы Tesla Optimus будут участвовать в исследовании поверхности Марса. По его словам, если подготовка пройдет по плану, первые роботы отправятся на Красную планету в конце 2026 года на борту космического корабля SpaceX.

Также мы писали, что основатель SpaceX Илон Маск поделился новыми деталями относительно пилотируемой миссии на Марс. По его прогнозу, первый корабль отправится к планете уже в конце следующего года, а в случае успешной посадки высадка людей может состояться в 2029 году или, вероятнее всего, в 2031 году.