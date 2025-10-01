Илон Маск запускает Grokipedia — новую альтернативу Wikipedia

Предприниматель Илон Маск. Фото: Reuters

Илон Маск сообщил о разработке Grokipedia — интернет-энциклопедии от xAI, которую он называет "ощутимым улучшением по сравнению с Wikipedia". Точных сроков запуска нет, но проект позиционируют как более открытую альтернативу с более широкими правилами относительно источников.

Об этом Илон Маск сообщил на платформе X.

Что известно об идее Grokipedia

Объявление прозвучало в ответ на критику Wikipedia со стороны банкиров и инвесторов. Бывший инвестиционный банкир Джон Лефевр заявил, что правила Wikipedia не позволяют ссылаться на ряд медиа вроде Fox News. Инвестор Дэвид Сакс добавил, что статьи в энциклопедии постоянно переписывают, тогда как ей доверяет большая аудитория, а ее материалы используют для обучения LLM-моделей.

Мы строим Grokipedia @xAI.



Будет массивным улучшением по сравнению с Википедией.



Откровенно говоря, это необходимый шаг на пути к цели xAI - пониманию Вселенной. https://t.co/xvSeWkpALy - Elon Musk (@elonmusk) 30 сентября 2025 г.

Маск отреагировал на сообщение Сакса в X и объявил, что созданием Grokipedia будет заниматься команда xAI. По замыслу, сервис должен стать заменой Wikipedia с более свободными правилами и доступом к более широкому перечню источников, которые можно использовать в качестве ссылки.

Когда ожидать релиз Grokipedia, Маск не уточнил.

