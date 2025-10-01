Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Илон Маск заявил о разработке своей Wikipedia — что известно

Илон Маск заявил о разработке своей Wikipedia — что известно

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 11:41
Илон Маск запускает Grokipedia — новую альтернативу Wikipedia
Предприниматель Илон Маск. Фото: Reuters

Илон Маск сообщил о разработке Grokipedia — интернет-энциклопедии от xAI, которую он называет "ощутимым улучшением по сравнению с Wikipedia". Точных сроков запуска нет, но проект позиционируют как более открытую альтернативу с более широкими правилами относительно источников.

Об этом Илон Маск сообщил на платформе X.

Реклама
Читайте также:

Что известно об идее Grokipedia

Объявление прозвучало в ответ на критику Wikipedia со стороны банкиров и инвесторов. Бывший инвестиционный банкир Джон Лефевр заявил, что правила Wikipedia не позволяют ссылаться на ряд медиа вроде Fox News. Инвестор Дэвид Сакс добавил, что статьи в энциклопедии постоянно переписывают, тогда как ей доверяет большая аудитория, а ее материалы используют для обучения LLM-моделей.

Маск отреагировал на сообщение Сакса в X и объявил, что созданием Grokipedia будет заниматься команда xAI. По замыслу, сервис должен стать заменой Wikipedia с более свободными правилами и доступом к более широкому перечню источников, которые можно использовать в качестве ссылки.

Когда ожидать релиз Grokipedia, Маск не уточнил.

Напомним, компания Neuralink Corp., основанная Илоном Маском, планирует начать клинические испытания в США. Речь идет о тестировании импланта, способного превращать мысли в текст, что открывает новые пути коммуникации для людей с инвалидностью или ограниченными возможностями общения.

Также мы писали, что SpaceX, компания Илона Маска, успешно осуществила десятый тестовый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, прервав серию неудачных и дорогих попыток. Во время миссии корабль отделился от ускорителя, вывел на орбиту восемь макетов спутников Starlink, повторно запустил двигатели и приводнился в Индийском океане.

Илон Маск искусственный интеллект xAI Grok Wikipedia
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации