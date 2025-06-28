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Главная Технологии Илон Маск празднует 54 года — какие технологии он подарил миру

Илон Маск празднует 54 года — какие технологии он подарил миру

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 08:22
Илон Маск празднует 54-летие — чем успел запомниться эксцентричный предприниматель
Илон Маск во время разработки Zip2. Фото: кадр из видео/YouTube
Ключові моменти Что успел сделать Илон Маск за свои 54 года

Сегодня, 28 июня, Илону Маску исполняется 54 года. Это хороший повод вспомнить, как эксцентричный предприниматель преобразовал космические полеты, электромобили и даже взаимодействие человека с компьютером.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как Илон Маск повлиял на развитие технологий в мире.

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Что успел сделать Илон Маск за свои 54 года

Илон Рив Маск родился 28 июня 1971 года в Претории, ЮАР, и сегодня имеет канадское и американское гражданство. Свой первый стартап Zip2 он продал еще в 1999 году, а вырученные средства инвестировал в X.com — онлайн-банк, который впоследствии стал PayPal. С тех пор предприниматель сосредоточился на проектах, которые "ускоряют развитие человечества": ракеты, электромобили, солнечные панели, искусственный интеллект и подземные тоннели.

Илон Маск с картой X
Илон Маск с картой платежного сервиса x.com (PayPal). Фото: кадр из видео/YouTube

Самый заметный прорыв Маска — SpaceX. В 2015 году Falcon 9 впервые вернулся на Землю, а 2 июня 2025 года компания отпраздновала 500-й успешный старт и посадку. Многоразовость снизила стоимость орбитального килограмма в десять раз и дала SpaceX более половины мирового рынка запусков. Параллельно испытывается сверхтяжелый Starship для миссий на Луну и Марс.

Запуск Falcon Heavy
Демонстрационный запуск ракета-носителя Falcon Heavy с пусковой площадки SpaceX. Фото: Unsplash

Космический интернет Starlink, созданный как финансовая опора марсианских планов, перерос в крупнейший спутниковый сервис планеты. В созвездии работает более 7 850 аппаратов, а абонентская база превысила 6 млн пользователей. Терминалы системы стали критически важными для связи на фронте в Украине и обеспечивают интернет в самых отдаленных уголках мира.

Терминал Starlink
Терминал спутниковой связи Starlink. Фото: Unsplash

Tesla сделала электромобили массовыми: в прошлом году продано 1,8 млн авто, в этом году компания нацелена на 2 млн. Gigafactory на трех континентах снижают себестоимость, а Autopilot формирует данные для полного самоуправления. После дебюта роботакси Cybercab в 2024 году Tesla стремится запустить производство и сервис в 2026 году.

Tesla Cybercab
Автономное такси Tesla Cybercab. Фото: кадр из видео/YouTube

Neuralink после первой имплантации в 2024 году уже дала трем пациентам возможность управлять курсором силой мысли. Компания работает над долговечностью электродов, имеет новое разрешение FDA и готовит тестирование имплантов, которые вернут зрение. Главная цель — связать мозг и машины и подготовить людей к эпохе искусственного интеллекта.

54-й день рождения — лишь очередная отметка для предпринимателя, который сочетает научную фантастику с жестким бизнесом. Маска часто критикуют за хронические задержки и громкие обещания, впрочем, даже несовершенные продукты заставляют индустрии двигаться быстрее и порождают конкуренцию.

Напомним, Илон Маск представил новую функцию XChat, которая должна заменить привычные Direct Messages в соцсети X. Сервис уже доступен части пользователей с подпиской и вскоре станет общедоступным.

Также мы писали, что роботы Tesla Optimus могут стать первыми механическими исследователями поверхности Марса. Маск подтвердил, что их планируют отправить вместе с миссией SpaceX уже в конце 2026 года.

Илон Маск Tesla SpaceX технологии Starlink день рождения
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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