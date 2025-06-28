Илон Маск празднует 54-летие — чем успел запомниться эксцентричный предприниматель

Илон Маск во время разработки Zip2. Фото: кадр из видео/YouTube

Сегодня, 28 июня, Илону Маску исполняется 54 года. Это хороший повод вспомнить, как эксцентричный предприниматель преобразовал космические полеты, электромобили и даже взаимодействие человека с компьютером.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как Илон Маск повлиял на развитие технологий в мире.

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Что успел сделать Илон Маск за свои 54 года

Илон Рив Маск родился 28 июня 1971 года в Претории, ЮАР, и сегодня имеет канадское и американское гражданство. Свой первый стартап Zip2 он продал еще в 1999 году, а вырученные средства инвестировал в X.com — онлайн-банк, который впоследствии стал PayPal. С тех пор предприниматель сосредоточился на проектах, которые "ускоряют развитие человечества": ракеты, электромобили, солнечные панели, искусственный интеллект и подземные тоннели.

Илон Маск с картой платежного сервиса x.com (PayPal). Фото: кадр из видео/YouTube

Самый заметный прорыв Маска — SpaceX. В 2015 году Falcon 9 впервые вернулся на Землю, а 2 июня 2025 года компания отпраздновала 500-й успешный старт и посадку. Многоразовость снизила стоимость орбитального килограмма в десять раз и дала SpaceX более половины мирового рынка запусков. Параллельно испытывается сверхтяжелый Starship для миссий на Луну и Марс.

Демонстрационный запуск ракета-носителя Falcon Heavy с пусковой площадки SpaceX. Фото: Unsplash

Космический интернет Starlink, созданный как финансовая опора марсианских планов, перерос в крупнейший спутниковый сервис планеты. В созвездии работает более 7 850 аппаратов, а абонентская база превысила 6 млн пользователей. Терминалы системы стали критически важными для связи на фронте в Украине и обеспечивают интернет в самых отдаленных уголках мира.

Терминал спутниковой связи Starlink. Фото: Unsplash

Tesla сделала электромобили массовыми: в прошлом году продано 1,8 млн авто, в этом году компания нацелена на 2 млн. Gigafactory на трех континентах снижают себестоимость, а Autopilot формирует данные для полного самоуправления. После дебюта роботакси Cybercab в 2024 году Tesla стремится запустить производство и сервис в 2026 году.

Автономное такси Tesla Cybercab. Фото: кадр из видео/YouTube

Neuralink после первой имплантации в 2024 году уже дала трем пациентам возможность управлять курсором силой мысли. Компания работает над долговечностью электродов, имеет новое разрешение FDA и готовит тестирование имплантов, которые вернут зрение. Главная цель — связать мозг и машины и подготовить людей к эпохе искусственного интеллекта.

54-й день рождения — лишь очередная отметка для предпринимателя, который сочетает научную фантастику с жестким бизнесом. Маска часто критикуют за хронические задержки и громкие обещания, впрочем, даже несовершенные продукты заставляют индустрии двигаться быстрее и порождают конкуренцию.

Напомним, Илон Маск представил новую функцию XChat, которая должна заменить привычные Direct Messages в соцсети X. Сервис уже доступен части пользователей с подпиской и вскоре станет общедоступным.

Также мы писали, что роботы Tesla Optimus могут стать первыми механическими исследователями поверхности Марса. Маск подтвердил, что их планируют отправить вместе с миссией SpaceX уже в конце 2026 года.