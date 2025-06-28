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Головна Технології Ілон Маск святкує 54 роки — які технології він подарував світу

Ілон Маск святкує 54 роки — які технології він подарував світу

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 08:22
Ілон Маск святкує 54-річчя — чим встиг запам'ятатися ексцентричний підприємець
Ілон Маск під час розробки Zip2. Фото: кадр з відео/YouTube
Ключові моменти Що встиг зробити Ілон Маск за свої 54 роки

Сьогодні, 28 червня, Ілону Маску виповнюється 54 роки. Це добра нагода згадати, як ексцентричний підприємець перетворив космічні польоти, електромобілі та навіть взаємодію людини з комп'ютером.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як Ілон Маск вплинув на розвиток технологій у світі.

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Що встиг зробити Ілон Маск за свої 54 роки

Ілон Рів Маск народився 28 червня 1971 року в Преторії, ПАР, і сьогодні має канадське та американське громадянство. Свій перший стартап Zip2 він продав ще у 1999 році, а виручені кошти інвестував у X.com — онлайн-банк, що згодом став PayPal. Відтоді підприємець зосередився на проєктах, які "прискорюють розвиток людства": ракети, електромобілі, сонячні панелі, штучний інтелект і підземні тунелі.

Илон Маск с картой X
Ілон Маск з карткою платіжного сервісу x.com (PayPal). Фото: кадр з відео/YouTube

Найпомітніший прорив Маска — SpaceX. У 2015 році Falcon 9 уперше повернувся на Землю, а 2 червня 2025 року компанія відсвяткувала 500-й успішний старт і посадку. Багаторазовість знизила вартість орбітального кілограма вдесятеро й дала SpaceX більш ніж половину світового ринку запусків. Паралельно випробовується надважкий Starship для місій на Місяць і Марс.

Запуск Falcon Heavy
Демонстраційний запуск ракета-носія Falcon Heavy з пускового майданчика SpaceX. Фото: Unsplash

Космічний інтернет Starlink, створений як фінансова опора марсіанських планів, переріс у найбільший супутниковий сервіс планети. У сузір'ї працює понад 7 850 апаратів, а абонентська база перевищила 6 млн користувачів. Термінали системи стали критично важливими для зв'язку на фронті в Україні та забезпечують інтернет у найвіддаленіших куточках світу.

Терминал Starlink
Термінал супутникового зв'язку Starlink. Фото: Unsplash

Tesla зробила електромобілі масовими: торік продано 1,8 млн авто, цього року компанія націлена на 2 млн. Gigafactory на трьох континентах знижують собівартість, а Autopilot формує дані для повного самокерування. Після дебюту роботаксі Cybercab у 2024 році Tesla прагне запустити виробництво та сервіс у 2026 році.

Tesla Cybercab
Автономне таксі Tesla Cybercab. Фото: кадр з відео/YouTube

Neuralink після першої імплантації у 2024 році вже дала трьом пацієнтам змогу керувати курсором силою думки. Компанія працює над довговічністю електродів, має новий дозвіл FDA й готує тестування імплантів, які повернуть зір. Головна мета — зв'язати мозок і машини та підготувати людей до епохи штучного інтелекту.

54-й день народження — лише чергова позначка для підприємця, який поєднує наукову фантастику з жорстким бізнесом. Маска часто критикують за хронічні затримки й гучні обіцянки, утім навіть недосконалі продукти змушують індустрії рухатися швидше й породжують конкуренцію.

Нагадаємо, Ілон Маск представив нову функцію XChat, яка має замінити звичні Direct Messages у соцмережі X. Сервіс уже доступний частині користувачів із підпискою та незабаром стане загальнодоступним.

Також ми писали, що роботи Tesla Optimus можуть стати першими механічними дослідниками поверхні Марса. Маск підтвердив, що їх планують відправити разом із місією SpaceX вже наприкінці 2026 року.

Ілон Маск Tesla SpaceX технології Starlink день народження
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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