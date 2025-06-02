Ілон Маск представив функцію XChat — що зміниться для користувачів X

Паперовий логотип X (Twitter) у чохлі смартфона. Фото: Unsplash

Ілон Маск анонсував сервіс XChat, який має повністю замінити Direct Messages на платформі X. Нова функція вже з'явилася в окремих користувачів із платною підпискою й готується до широкого розгортання.

Про це підприємець повідомив на своїй сторінці на X.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про XChat

За словами Маска, XChat запроваджує наскрізне "біткоїн-стиль" шифрування, дає змогу надсилати будь-які типи файлів, підтримує зникаючі повідомлення, аудіозв'язок і відеодзвінки, причому без обов'язкового прив'язування номера телефону. Сервіс розроблено мовою Rust, а внутрішні витоки коду свідчать про можливість ставити паролі на чати, позначати повідомлення як непрочитані та створювати групові діалоги.

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling.



This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture. — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025

Інженер X Зак Варунек ще у квітні зазначав, що XChat із часом повністю витіснить нинішній DM-інтерфейс, і цю інформацію нині підтвердив член команди Німа Оуджі. Зараз новинка перебуває на стадії бета-тестування: частина передплатників X уже випробовує її можливості, тоді як широкому загалу вона стане доступною після фінального доопрацювання.

Анонс викликав суперечливі реакції: спільнота просить Маска пояснити, у чому саме полягають переваги Rust і що означає "шифрування в стилі біткоїна", проте мільярдер поки не відповів. Ілон Маск став власником X восени 2022 року, й відтоді реалізує план перетворення платформи на універсальний "додаток для всього".

Нагадаємо, компанія Telegram підписала річну угоду з xAI — стартапом Ілона Маска — для інтеграції чатбота Grok у свій месенджер уже влітку цього року. Як зазначив Павло Дуров, така співпраця не лише дасть змогу користувачам отримати доступ до передових ШІ-рішень, а й зміцнить фінансову позицію компанії.

Також ми писали, що компанія xAI Ілона Маска почала впроваджувати у версії Grok для iOS функцію "vision", яка дозволяє активувати камеру смартфона, робити знімки та отримувати голосове пояснення зображеного. Наразі можливість обмежена лише захопленням кадру, тоді як повноцінна обробка зображень ще перебуває в розробці.