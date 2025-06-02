Илон Маск представил функцию XChat — что изменится для пользователей X

Бумажный логотип X (Twitter) в чехле смартфона. Фото: Unsplash

Илон Маск анонсировал сервис XChat, который должен полностью заменить Direct Messages на платформе X. Новая функция уже появилась у отдельных пользователей с платной подпиской и готовится к широкому развертыванию.

Об этом предприниматель сообщил на своей странице на X.

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Что известно о XChat

По словам Маска, XChat вводит сквозное "биткоин-стиль" шифрование, позволяет отправлять любые типы файлов, поддерживает исчезающие сообщения, аудиосвязь и видеозвонки, причем без обязательной привязки номера телефона. Сервис разработан на языке Rust, а внутренние утечки кода свидетельствуют о возможности ставить пароли на чаты, помечать сообщения как непрочитанные и создавать групповые диалоги.

Все новый XChat выкатывается с шифрованием, исчезающими сообщениями и возможностью отправлять любые файлы. Также, аудио/видео звонки.



Это построено на Rust с шифрованием (в стиле Bitcoin), совершенно новая архитектура. - Elon Musk (@elonmusk) 1 июня 2025 г.

Инженер X Зак Варунек еще в апреле отмечал, что XChat со временем полностью вытеснит нынешний DM-интерфейс, и эту информацию сейчас подтвердил член команды Нима Оуджи. Сейчас новинка находится на стадии бета-тестирования: часть подписчиков X уже испытывает ее возможности, тогда как широкой общественности она станет доступной после финальной доработки.

Анонс вызвал противоречивые реакции: сообщество просит Маска объяснить, в чем именно заключаются преимущества Rust и что означает "шифрование в стиле биткоина", однако миллиардер пока не ответил. Илон Маск стал владельцем X осенью 2022 года, и с тех пор реализует план превращения платформы в универсальное "приложение для всего".

Напомним, компания Telegram подписала годовое соглашение с xAI — стартапом Илона Маска — для интеграции чат-бота Grok в свой мессенджер уже летом этого года. Как отметил Павел Дуров, такое сотрудничество не только позволит пользователям получить доступ к передовым ИИ-решениям, но и укрепит финансовую позицию компании.

Также мы писали, что компания xAI Илона Маска начала внедрять в версии Grok для iOS функцию "vision", которая позволяет активировать камеру смартфона, делать снимки и получать голосовое объяснение изображенного. Сейчас возможность ограничена только захватом кадра, тогда как полноценная обработка изображений еще находится в разработке.