Grok від xAI отримав функцію "зору" для iOS — як вона працює

Grok тепер "бачить" через камеру iPhone — що може нова функція
xAI почала розгортати у застосунку чатбота Grok для iOS нову функцію "vision", яка дозволяє користувачам відкривати камеру смартфона, фіксувати зображення і одразу отримувати голосовий опис побаченого. Наразі система забезпечує лише доступ до камери, тоді як повноцінний візуальний аналіз перебуває на стадії розробки.
Про це пише TestingCatalog.
Grok зробив крок до повноцінного візуального аналізу
Інтеграція камери у голосовий режим Grok відповідає стратегії xAI розширювати можливості свого асистента й конкурувати з іншими подібними платформами. Функція працює спільно з уже наявними "особистостями" Grok на кшталт "unhinged", "romantic" чи "genius", що додають спілкуванню індивідуального стилю. Водночас у голосовому режимі досі не підтримуються кастомні інструкції, що певною мірою обмежує гнучкість відповідей.
Конкретний графік запуску повного візуального аналізу компанія не називає, але доступність бета-функції на iOS свідчить про активне тестування. Користувачі, які хочуть спробувати новинку, можуть оновити застосунок Grok до останньої версії та скористатися камерою просто з голосового інтерфейсу.
Нагадаємо, чатбот Grok отримав функцію для редагування та створення документів, а також розробки базових додатків та ігор прямо в браузері. Новий набір можливостей отримав назву Grok Studio.
Також ми писали, що Ілон Маск офіційно заявив, що його чатбот Grok з'явився в Telegram. Користувачі можуть отримати доступ до інструмента, оформивши підписку Telegram Premium.
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