Grok від xAI отримав функцію "зору" для iOS — як вона працює

Логотип чатбота Grok на екранах смартфона та ноутбука. Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto

xAI почала розгортати у застосунку чатбота Grok для iOS нову функцію "vision", яка дозволяє користувачам відкривати камеру смартфона, фіксувати зображення і одразу отримувати голосовий опис побаченого. Наразі система забезпечує лише доступ до камери, тоді як повноцінний візуальний аналіз перебуває на стадії розробки.

Про це пише TestingCatalog.

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Інтеграція камери у голосовий режим Grok відповідає стратегії xAI розширювати можливості свого асистента й конкурувати з іншими подібними платформами. Функція працює спільно з уже наявними "особистостями" Grok на кшталт "unhinged", "romantic" чи "genius", що додають спілкуванню індивідуального стилю. Водночас у голосовому режимі досі не підтримуються кастомні інструкції, що певною мірою обмежує гнучкість відповідей.

Нова функція "зору" в Grok від xAI. Фото: Nic Cruz Patane/X

Конкретний графік запуску повного візуального аналізу компанія не називає, але доступність бета-функції на iOS свідчить про активне тестування. Користувачі, які хочуть спробувати новинку, можуть оновити застосунок Grok до останньої версії та скористатися камерою просто з голосового інтерфейсу.

Нагадаємо, чатбот Grok отримав функцію для редагування та створення документів, а також розробки базових додатків та ігор прямо в браузері. Новий набір можливостей отримав назву Grok Studio.

Також ми писали, що Ілон Маск офіційно заявив, що його чатбот Grok з'явився в Telegram. Користувачі можуть отримати доступ до інструмента, оформивши підписку Telegram Premium.