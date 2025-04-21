Grok от xAI получил функцию "зрения" для iOS — как она работает

Логотип чат-бота Grok на экранах смартфона и ноутбука. Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto

xAI начала разворачивать в приложении чат-бота Grok для iOS новую функцию "vision", которая позволяет пользователям открывать камеру смартфона, фиксировать изображение и тут же получать голосовое описание увиденного. Сейчас система обеспечивает только доступ к камере, тогда как полноценный визуальный анализ находится на стадии разработки.

Об этом пишет TestingCatalog.

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Интеграция камеры в голосовой режим Grok соответствует стратегии xAI расширять возможности своего ассистента и конкурировать с другими подобными платформами. Функция работает совместно с уже имеющимися "личностями" Grok вроде "unhinged", "romantic" или "genius", которые добавляют общению индивидуальный стиль. В то же время в голосовом режиме до сих пор не поддерживаются кастомные инструкции, что в определенной степени ограничивает гибкость ответов.

Новая функция "зрения" в Grok от xAI. Фото: Nic Cruz Patane/X

Конкретный график запуска полного визуального анализа компания не называет, но доступность бета-функции на iOS свидетельствует об активном тестировании. Пользователи, которые хотят попробовать новинку, могут обновить приложение Grok до последней версии и воспользоваться камерой прямо из голосового интерфейса.

Напомним, чат-бот Grok получил функцию для редактирования и создания документов, а также разработки базовых приложений и игр прямо в браузере. Новый набор возможностей получил название Grok Studio.

Также мы писали, что Илон Маск официально заявил, что его чат-бот Grok появился в Telegram. Пользователи могут получить доступ к инструменту, оформив подписку Telegram Premium.