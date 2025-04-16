Grok Ілона Маска отримав нові функції — вони безплатні для всіх користувачів

Додаток Grok на екрані смартфона. Фото: Pexels

Чатбот Grok компанії xAI, яку очолює Ілон Маск, отримав нову функцію для редагування та створення документів, а також розробки базових додатків. Цей інструмент отримав назву Grok Studio.

Про це пише TechCrunch.

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Хто може скористатися новою функцією Grok

Про запуск Grok Studio було оголошено у вівторок, 15 квітня, увечері на платформі X. Він доступний як для безплатних, так і для платних користувачів на сайті Grok.com.

"Тепер Grok може генерувати документи, код, звіти та навіть браузерні ігри. Grok Studio відкриватиме ваш контент у новому вікні, що дозволить вам і Grok спільно працювати над матеріалами", — повідомили розробники в публікації на X.

Today, we are releasing the first version of Grok studio, adding code execution and google drive support.



Grok Studio

Grok can now generate documents, code, reports, and browser games. Grok Studio will open your content in a separate window, allowing both you and Grok to… pic.twitter.com/lyQh06F8eP — Grok (@grok) April 16, 2025

Ця нова можливість робить Grok ще одним чатботом із повноцінним простором для проєктів у сфері програмування та написання текстів. Раніше OpenAI представила подібну функцію Canvas для ChatGPT, а Anthropic була однією з перших із рішенням Artifacts для Claude.

На перший погляд, Grok Studio багато в чому схожий на інші "полотна" від конкурентів. Користувачі можуть переглядати попередній вигляд HTML-фрагментів, а також виконувати код на таких мовах, як Python, C++ та JavaScript. Усі матеріали відображаються у вікні праворуч від відповідей Grok.

Крім того, xAI оголосила про ще одну помітну зміну: тепер Grok підтримує інтеграцію з Google Drive. Завдяки цьому користувачі можуть додавати файли з особистого облікового запису Google Drive безпосередньо до запиту в Grok. Згідно з повідомленням xAI, сервіс вміє взаємодіяти з документами, електронними таблицями та презентаціями, що робить Grok Studio ще кориснішим для спільної роботи та творчих завдань.

Нагадаємо, експерти з компанії Surfshark дослідили, які з популярних чатботів збирають найбільше інформації про користувачів. Виявилося, що Grok від xAI має доступ до найменшої кількості типів даних про користувачів.

Також ми писали, що Ілон Маск офіційно оголосив, що його чатбот Grok з'явився в Telegram. Скористатися штучним інтелектом можуть користувачі, які мають підписку Telegram Premium.