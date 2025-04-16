Grok Илона Маска получил новые функции — они бесплатные для всех пользователей

Приложение Grok на экране смартфона. Фото: Pexels

Чат-бот Grok компании xAI, которую возглавляет Илон Маск, получил новую функцию для редактирования и создания документов, а также разработки базовых приложений. Этот инструмент получил название Grok Studio.

Об этом пишет TechCrunch.

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О запуске Grok Studio было объявлено во вторник,15 апреля, вечером на платформе X. Он доступен как для бесплатных, так и для платных пользователей на сайте Grok.com.

"Теперь Grok может генерировать документы, код, отчеты и даже браузерные игры. Grok Studio будет открывать ваш контент в новом окне, что позволит вам и Grok совместно работать над материалами", — сообщили разработчики в публикации на X.

Сегодня мы выпускаем первую версию Grok studio, добавляя поддержку выполнения кода и google drive.



Grok Studio

Grok теперь может генерировать документы, код, отчеты и браузерные игры. Grok Studio откроет ваш контент в отдельном окне, что позволит и вам, и Grok... pic.twitter.com/lyQh06F8eP - Grok (@grok) 16 апреля 2025 г .

Эта новая возможность делает Grok еще одним чат-ботом с полноценным пространством для проектов в сфере программирования и написания текстов. Ранее OpenAI представила подобную функцию Canvas для ChatGPT, а Anthropic была одной из первых с решением Artifacts для Claude.

На первый взгляд, Grok Studio во многом похож на другие "холсты" от конкурентов. Пользователи могут просматривать предварительный вид HTML-фрагментов, а также выполнять код на таких языках, как Python, C++ и JavaScript. Все материалы отображаются в окне справа от ответов Grok.

Кроме того, xAI объявила о еще одном заметном изменении: теперь Grok поддерживает интеграцию с Google Drive. Благодаря этому пользователи могут добавлять файлы из личной учетной записи Google Drive непосредственно к запросу в Grok. Согласно сообщению xAI, сервис умеет взаимодействовать с документами, электронными таблицами и презентациями, что делает Grok Studio еще более полезным для совместной работы и творческих задач.

Напомним, эксперты из компании Surfshark исследовали, какие из популярных чат-ботов собирают больше всего информации о пользователях. Оказалось, что Grok от xAI имеет доступ к наименьшему количеству типов данных о пользователях.

Также мы писали, что Илон Маск официально объявил, что его чат-бот Grok появился в Telegram. Воспользоваться искусственным интеллектом могут пользователи, которые имеют подписку Telegram Premium.