Ілон Маск підозрював снайпера конкурентів — правда про вибух Falcon 9 у 2016 році

Вибух ракети Falcon 9 1 вересня 2016 року. Фото: скриншот/YouTube

На світанку 1 вересня 2016 року на стартовому майданчику SpaceX у Флориді вибухнула ракета Falcon 9 із супутником Amos-6. Це була вже друга катастрофа за трохи більше ніж рік, і вона поставила під сумнів фінансову стійкість компанії та її здатність доставляти астронавтів NASA на орбіту. Одразу після інциденту в SpaceX не змогли з'ясувати, чому розірвався балон із гелієм у другому ступені. Серед сотень гіпотез одна здавалася Ілону Маску особливо переконливою: невідомий стрілець нібито влучив у ракету з даху будівлі, яку орендував головний конкурент — United Launch Alliance.

Про це пише Ars Technica.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про теорію "снайпера"

Інженери навіть обстрілювали балони з гелієм у Техасі, щоб перевірити, чи зможе куля спричинити схожий вибух, а керівник майданчика Рікі Лім намагався потрапити на той дах, але отримав категоричну відмову.

Протягом більше ніж місяця SpaceX передавала федеральним органам власні відео- й аудіодані, що, буцімто, вказували на диверсію. 13 жовтня 2016 року Управління цивільної авіації США (FAA) офіційно повідомило юристу SpaceX Тіму Г'юзу, що ФБР провело розслідування й не виявило жодних ознак диверсії чи кримінального сліду, справу закрито. Цей лист, копію якого журналіст отримав за запитом FOIA лише минулого тижня, уперше став доступним громадськості.

Катастрофа стала кульмінацією напруженого протистояння з ULA, яка тоді щороку виконувала близько 15 запусків проти п'яти у SpaceX і володіла левовою часткою військових та наукових місій. Версія про "снайпера" розбурхала конкурентну боротьбу, але виявилася хибною: внутрішнє розслідування встановило, що поспішне закачування надхолодного палива і швидке нагрівання балона спричинили його деформацію та руйнування.

Для NASA, яке готувало пілотовані польоти Crew Dragon, вибух посилив занепокоєння. У відомстві доводилося переконувати скептиків, що незвична схема SpaceX — посадити екіпаж у капсулу до початку заправки ("load-and-go") — безпечна, хоча саме надто швидка заправка й призвела до аварії. Та після кількох болісних місяців Falcon 9 повернулася до польотів, а вже 2017 року виконала рекордні 18 запусків, випередивши ULA.

Сьогодні, коли SpaceX здійснює по дев'ять десятків запусків на рік, історія з "найманцем на даху" виглядає радше як епізод високої драми, ніж як реальний сценарій. Вибух Amos-6 став найгіршим моментом для компанії, але, не відігравши вирішальної ролі, лише загартував її перед подальшим злетом — без жодного пострілу.

Нагадаємо, 1 квітня ракета Falcon 9 успішно стартувала з майданчика 39A у Космічному центрі імені Кеннеді (NASA) та вивела місію Fram2 на полярну орбіту. Метою місії є дослідження полюсів Землі.

Також ми писали, що компанія SpaceX провела восьмий тестовий запуск ракети Starship з бази Starbase у Техасі. Через сім хвилин після старту надпотужний прискорювач Super Heavy успішно повернувся до пускового майданчика і був спійманий за допомогою спеціальних "механічних паличок" стартової вежі. Водночас другий ступінь — сам корабель Starship — не зміг завершити місію так само успішно.