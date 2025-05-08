Илон Маск подозревал снайпера конкурентов — правда о взрыве Falcon 9 в 2016 году

Взрыв ракеты Falcon 9 1 сентября 2016 года. Фото: скриншот/YouTube

На рассвете 1 сентября 2016 года на стартовой площадке SpaceX во Флориде взорвалась ракета Falcon 9 со спутником Amos-6. Это была уже вторая катастрофа за чуть более чем год, и она поставила под сомнение финансовую устойчивость компании, и ее способность доставлять астронавтов NASA на орбиту. Сразу после инцидента в SpaceX не смогли выяснить, почему разорвался баллон с гелием во второй ступени. Среди сотен гипотез одна казалась Илону Маску особенно убедительной: неизвестный стрелок якобы попал в ракету с крыши здания, которое арендовал главный конкурент — United Launch Alliance.

Об этом пишет Ars Technica.

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Инженеры даже обстреливали баллоны с гелием в Техасе, чтобы проверить, сможет ли пуля вызвать похожий взрыв, а руководитель площадки Рики Лим пытался попасть на ту крышу, но получил категорический отказ.

В течение более месяца SpaceX передавала федеральным органам собственные видео- и аудиоданные, которые якобы указывали на диверсию. 13 октября 2016 года Управление гражданской авиации США (FAA) официально сообщило юристу SpaceX Тиму Хьюзу, что ФБР провело расследование и не обнаружило никаких признаков диверсии или криминального следа, дело закрыто. Это письмо, копию которого журналист получил по запросу FOIA только на прошлой неделе, впервые стало доступным общественности.

Катастрофа стала кульминацией напряженного противостояния с ULA, которая тогда ежегодно выполняла около 15 запусков против пяти у SpaceX и владела львиной долей военных и научных миссий. Версия о "снайпере" взбудоражила конкурентную борьбу, но оказалась ложной: внутреннее расследование установило, что поспешная закачка сверххолодного топлива и быстрый нагрев баллона вызвали его деформацию и разрушение.

Для NASA, которое готовило пилотируемые полеты Crew Dragon, взрыв усилил беспокойство. В ведомстве приходилось убеждать скептиков, что необычная схема SpaceX — посадить экипаж в капсулу до начала заправки ("load-and-go") — безопасна, хотя именно слишком быстрая заправка и привела к аварии. Но после нескольких мучительных месяцев Falcon 9 вернулась к полетам, а уже в 2017 году выполнила рекордные 18 запусков, опередив ULA.

Сегодня, когда SpaceX осуществляет по девять десятков запусков в год, история с "наемником на крыше" выглядит скорее как эпизод высокой драмы, чем как реальный сценарий. Взрыв Amos-6 стал худшим моментом для компании, но, не сыграв решающей роли, лишь закалил ее перед дальнейшим взлетом — без единого выстрела.

Напомним, 1 апреля ракета Falcon 9 успешно стартовала с площадки 39A в Космическом центре имени Кеннеди (NASA) и вывела миссию Fram2 на полярную орбиту. Целью миссии является исследование полюсов Земли.

Также мы писали, что компания SpaceX провела восьмой тестовый запуск ракеты Starship с базы Starbase в Техасе. Через семь минут после старта сверхмощный ускоритель Super Heavy успешно вернулся к пусковой площадке и был пойман с помощью специальных "механических палочек" стартовой башни. В то же время вторая ступень — сам корабль Starship — не смог завершить миссию так же успешно.