Neuralink Маска тестирует имплант для перевода мыслей в текст

Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Компания Neuralink Corp. Илона Маска хочет начать клинические испытания в Соединенных Штатах Америки, чтобы использовать устройство для перевода мыслей в текст. Это позволит новым возможностям общения для людей с особенностями.

Об этом сообщает Bloomberg.

Устройство для перевода мыслей в текст

Компания планирует к 2030 году имплантировать свое устройство первому здоровому человеку. Это станет значительным шагом вперед по сравнению с нынешними разработчиками мозговых имплантов, которые испытывают их исключительно на пациентах с тяжелыми болезнями, где рискованная операция оправдана.

"Мы сейчас представляем мир, где примерно через 3-4 года найдется человек, который в целом будет здоровым, и ему установят Neuralink", — отметил президент компании DJ Seo.

Известно, что Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США предоставило Neuralink разрешение на проведение испытаний на предмет использования исследовательского устройства.

Сейчас компания реализует пять клинических исследований имплантов, которые позволяют управлять электронными устройствами — от компьютеров до роботизированных манипуляторов.

Целью Neuralink является улучшение жизни людей с заболеваниями и расширение человеческих возможностей в целом.

Кроме того, компания сейчас работает над методами лечения слепоты и болезни Паркинсона, но пока не имеет никаких устройств, одобренных для коммерческого использования.

