Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Президент анонсировал возвращение из плена еще тысячи защитников
Главная Технологии Компания Маска планирует тестировать устройство для чтения мыслей

Компания Маска планирует тестировать устройство для чтения мыслей

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 13:23
Neuralink Маска тестирует имплант для перевода мыслей в текст
Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Компания Neuralink Corp. Илона Маска хочет начать клинические испытания в Соединенных Штатах Америки, чтобы использовать устройство для перевода мыслей в текст. Это позволит новым возможностям общения для людей с особенностями.

Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

Устройство для перевода мыслей в текст

Компания планирует к 2030 году имплантировать свое устройство первому здоровому человеку. Это станет значительным шагом вперед по сравнению с нынешними разработчиками мозговых имплантов, которые испытывают их исключительно на пациентах с тяжелыми болезнями, где рискованная операция оправдана.

"Мы сейчас представляем мир, где примерно через 3-4 года найдется человек, который в целом будет здоровым, и ему установят Neuralink", — отметил президент компании DJ Seo.

Известно, что Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США предоставило Neuralink разрешение на проведение испытаний на предмет использования исследовательского устройства.

Сейчас компания реализует пять клинических исследований имплантов, которые позволяют управлять электронными устройствами — от компьютеров до роботизированных манипуляторов.

Целью Neuralink является улучшение жизни людей с заболеваниями и расширение человеческих возможностей в целом.

Кроме того, компания сейчас работает над методами лечения слепоты и болезни Паркинсона, но пока не имеет никаких устройств, одобренных для коммерческого использования.

Напомним, в августе SpaceX провела десятый тестовый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Starship. В компании показали видео.

Ранее сообщалось, что ВВС США планируют приобрести два пикапа Tesla Cybertruck для стрельб по мишеням.

Илон Маск операция мозг технологии устройство
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации