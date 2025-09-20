Neuralink Маска тестує імплант для перекладу думок у текст

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Компанія Neuralink Corp. Ілона Маска хоче розпочати клінічні випробування в Сполучених Штатах Америки, аби використовувати пристрій для перекладу думок у текст. Це дасть можливість для нових можливостей спілкування для людей з особливостями.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пристрій для перекладу думок у текст

Компанія планує до 2030 року імплантувати свій пристрій першій здоровій людині. Це стане значним кроком уперед у порівнянні з нинішніми розробниками мозкових імплантів, які випробовують їх виключно на пацієнтах із тяжкими хворобами, де ризикована операція виправдана.

"Ми зараз уявляємо світ, де приблизно через 3-4 роки знайдеться людина, яка загалом буде здоровою, і їй встановлять Neuralink", — зазначив президент компанії DJ Seo.

Відомо, що Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США надало Neuralink дозвіл на проведення випробувань на предмет використання дослідницького пристрою.

Зараз компанія реалізує пʼять клінічних досліджень імплантів, які дають змогу керувати електронними пристроями — від комп’ютерів до роботизованих маніпуляторів.

Метою Neuralink є покращення життя людей із захворюваннями та розширення людських можливостей загалом.

Крім того, компанія наразі працює над методами лікування сліпоти та хвороби Паркінсона, але поки що не має жодних пристроїв, схвалених для комерційного використання.

