Президент анонсував повернення з полону ще тисячі захисників
Головна Технології Компанія Маска планує тестувати пристрій для читання думок

Компанія Маска планує тестувати пристрій для читання думок

Дата публікації: 20 вересня 2025 13:23
Neuralink Маска тестує імплант для перекладу думок у текст
Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Компанія Neuralink Corp. Ілона Маска хоче розпочати клінічні випробування в Сполучених Штатах Америки, аби використовувати пристрій для перекладу думок у текст. Це дасть можливість для нових можливостей спілкування для людей з особливостями.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Пристрій для перекладу думок у текст

Компанія планує до 2030 року імплантувати свій пристрій першій здоровій людині. Це стане значним кроком уперед у порівнянні з нинішніми розробниками мозкових імплантів, які випробовують їх виключно на пацієнтах із тяжкими хворобами, де ризикована операція виправдана.

"Ми зараз уявляємо світ, де приблизно через 3-4 роки знайдеться людина, яка загалом буде здоровою, і їй встановлять Neuralink", — зазначив президент компанії DJ Seo.

Відомо, що Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США надало Neuralink дозвіл на проведення випробувань на предмет використання дослідницького пристрою. 

Зараз компанія реалізує пʼять клінічних досліджень імплантів, які дають змогу керувати електронними пристроями — від комп’ютерів до роботизованих маніпуляторів.

Метою Neuralink є покращення життя людей із захворюваннями та розширення людських можливостей загалом.

Крім того, компанія наразі працює над методами лікування сліпоти та хвороби Паркінсона, але поки що не має жодних пристроїв, схвалених для комерційного використання.

Нагадаємо, у серпні SpaceX провела десятий тестовий запуск надважкої ракети-носія Starship. У компанії показали відео.

Раніше повідомлялося, що ВПС США планують придбати два пікапи Tesla Cybertruck для стрільб по мішенях.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
