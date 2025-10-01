Ілон Маск запускає Grokipedia — нову альтернативу Wikipedia

Підприємець Ілон Маск. Фото: Reuters

Ілон Маск повідомив про розробку Grokipedia — інтернет-енциклопедії від xAI, яку він називає "відчутним покращенням порівняно з Wikipedia". Точних термінів запуску немає, але проєкт позиціюють як відкритішу альтернативу з ширшими правилами щодо джерел.

Про це Ілон Маск повідомив на платформі X.

Що відомо про ідею Grokipedia

Оголошення пролунало у відповідь на критику Wikipedia з боку банкірів та інвесторів. Колишній інвестиційний банкір Джон Лефевр заявив, що правила Wikipedia не дозволяють посилатися на низку медіа на кшталт Fox News. Інвестор Девід Сакс додав, що статті в енциклопедії постійно переписують, тоді як їй довіряє велика аудиторія, а її матеріали використовують для навчання LLM-моделей.

Маск відреагував на допис Сакса в X і оголосив, що створенням Grokipedia займатиметься команда xAI. За задумом, сервіс має стати заміною Wikipedia з вільнішими правилами та доступом до ширшого переліку джерел, які можна використовувати як посилання.

Коли очікувати реліз Grokipedia, Маск не уточнив.

Нагадаємо, компанія Neuralink Corp., заснована Ілоном Маском, планує розпочати клінічні випробування у США. Йдеться про тестування імпланта, здатного перетворювати думки на текст, що відкриває нові шляхи комунікації для людей з інвалідністю чи обмеженими можливостями спілкування.

Також ми писали, що SpaceX, компанія Ілона Маска, успішно здійснила десятий тестовий запуск надважкої ракети Starship, перервавши серію невдалих і дорогих спроб. Під час місії корабель відокремився від прискорювача, вивів на орбіту вісім макетів супутників Starlink, повторно запустив двигуни й приводнився в Індійському океані.