Китай розгорне сотні роботів-гуманоїдів на заводах Apple — яку роботу виконуватимуть

Робот-гуманоїд UBTech Walker S1. Фото: скриншот/YouTube

Гуманоїдні роботи можуть стати звичним явищем у майбутньому, оскільки компанії планують масово виробляти ці людиноподібні машини. Китайська компанія UBTech Robotics готується до масового виробництва своїх роботів-гуманоїдів до кінця 2025 року. Планується поставити від 500 до 1000 одиниць промислових роботів-гуманоїдів серії Walker S.

Про це пише Interesting Engineering.

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Модель Walker S2 стане основною частиною постачання, що складе понад 60% від запланованого виробництва гуманоїдів цього року. Ці роботи будуть використовуватися в автомобільній промисловості, на підприємствах постачальника Apple — Foxconn, а також у логістичній компанії SF Express.

Серія Walker S включає такі моделі:

Walker S;

Walker S1;

майбутню Walker S2.

Вони мають передові системи сприйняття, які дозволяють роботам виконувати точні та безпечні завдання на виробничих лініях.

Базова версія Walker S має понад 41 сервопривід, оснащений численними сенсорами та здатний аналізувати середовище. Більш вдосконалена версія Walker S1 має 360-градусне мультимодальне сприйняття, інтегровані суглоби та гнучкі руки. Також робот оснащений великою мовною моделлю для планування завдань. До речі, у 2024 році UBTech отримала понад 500 замовлень на Walker S1 від великих автовиробників, і на виробничих лініях BYD він вже виконує роботу.

Не так давно, 15 січня 2025 року, компанія уклала партнерську угоду з Foxconn, щоб впровадити роботів Walker S1 у процеси виробництва техніки Apple, зокрема iPhone.

Пізніше цього року компанія планує представити модель Walker S2, яка стане легшою та міцнішою. Також робот повинен отримати вдосконалені системи бачення, покращені алгоритми штучного інтелекту та збільшену вантажність.

Навіть в кінці року очікується ще одна нова модель, проте деталей поки що немає.

Нагадаємо, на щорічній технологічній виставці CES можна побачити безліч різних милих і не дуже роботів. У 2025 році відвідувачів вразив сором'язливий робот Mirumi з великими очима.

Також ми писали, що китайський робот-собака зміг подолати 100-метровий спринт за рекордний час. Така подія стала значним досягненням у сфері роботехніки.