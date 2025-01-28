Китай развернет сотни роботов-гуманоидов на заводах Apple — какую работу будут выполнять

Робот-гуманоид UBTech Walker S1. Фото: скриншот/YouTube

Гуманоидные роботы могут стать привычным явлением в будущем, поскольку компании планируют массово производить эти человекоподобные машины. Китайская компания UBTech Robotics готовится к массовому производству своих роботов-гуманоидов к концу 2025 года. Планируется поставить от 500 до 1000 единиц промышленных роботов-гуманоидов серии Walker S.

Об этом пишет Interesting Engineering.

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Модель Walker S2 станет основной частью поставки, что составит более 60% от запланированного производства гуманоидов в этом году. Эти роботы будут использоваться в автомобильной промышленности, на предприятиях поставщика Apple — Foxconn, а также в логистической компании SF Express.

Серия Walker S включает следующие модели:

Walker S;

Walker S1;

будущую Walker S2.

Они имеют передовые системы восприятия, которые позволяют роботам выполнять точные и безопасные задачи на производственных линиях.

Базовая версия Walker S имеет более 41 сервопривода, оснащена многочисленными сенсорами и способна анализировать среду. Более усовершенствованная версия Walker S1 имеет 360-градусное мультимодальное восприятие, интегрированные суставы и гибкие руки. Также робот оснащен большой языковой моделью для планирования задач. Кстати, в 2024 году UBTech получила более 500 заказов на Walker S1 от крупных автопроизводителей, и на производственных линиях BYD он уже выполняет работу.

Не так давно, 15 января 2025 года, компания заключила партнерское соглашение с Foxconn, чтобы внедрить роботов Walker S1 в процессы производства техники Apple, в частности iPhone.

Позже в этом году компания планирует представить модель Walker S2, которая станет легче и прочнее. Также робот должен получить усовершенствованные системы видения, улучшенные алгоритмы искусственного интеллекта и увеличенную грузоподъемность.

Даже в конце года ожидается еще одна новая модель, однако деталей пока что нет.

Напомним, на ежегодной технологической выставке CES можно увидеть множество различных милых и не очень роботов. В 2025 году посетителей поразил застенчивый робот Mirumi с большими глазами.

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