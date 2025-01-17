Робот-собака з Китаю встановив світовий рекорд у стометрівці — за який час пробіг

Робот-собака біжить разом з людиною. Фото: скриншот/Collin Rugg/X

У Китаї представили нового робота, здатного пробігти 100 метрів за рекордний час, що є значним досягненням у сфері робототехніки. Він став результатом співпраці Інституту інновацій у сфері гуманоїдних технологій Чжецзянського університету та стартапу Mirror Me з Ханчжоу.

Про це пише Interesting Engineering.

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Black Panther 2.0 важить 38 кілограмів і має висоту 0,63 метра. Робот здатний пробігти 100 метрів менш ніж за 10 секунд, встановивши новий світовий рекорд серед чотирилапих роботів.

За даними китайського інформаційного агентства, дизайн робота був натхненний лапами й суглобами тушканчиків та чорних пантер. Це дозволило покращити його високошвидкісну мобільність, акцентуючи на потужності, силі, адаптивності, плавності та точності рухів.

Робот-собака Black Panther 2.0. Фото: скриншот/Collin Rugg/X

Команда розробників має на меті досягти швидкості та маневровості, які перевищуватимуть навіть показники тварин у дикій природі.

Пружини у колінних суглобах робота виконують роль амортизаторів. Гомілки, виготовлені з вуглецю, підвищують жорсткість на 135% при збільшенні ваги лише на 16%. Гепарди послужили натхненням для "бігових черевиків", які підвищують зчеплення з поверхнею на 200%.

Інтеграція штучного інтелекту та машинне навчання Black Panther 2.0 допомагає роботу адаптувати хід до різних типів місцевості. Рухи кінцівок синхронізуються із використанням концепції маятника Гюйгенса для досягнення плавного пересування.

Поки ще швидкість робота поступається найшвидшим наземним тваринам, але він вже здатний обігнати більшість людей у спринті.

Робот HOUND був попереднім рекордсменом у цій категорії. У 2023 році він зміг подолати 100 метрів за 19,87 секунди.

Нагадаємо, щороку на виставці CES можна побачити безліч різноманітних роботів. 2025 рік не став винятком, де показали наймилішого сором'язливого робота Mirumi, який ховається в ту ж мить, як на нього подивляться.

Також ми писали, що Realbotix представила свого останнього робота на виставці CES 2025. Він отримав назву Melody і вражає своєю функціональністю та схожістю зі справжньою людиною.