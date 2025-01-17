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Китайский робот-собака установил мировой рекорд в спринте

17 января 2025 12:13
Владимир Мололкин - редактор
Робот-собака из Китая установил мировой рекорд в стометровке — за какое время пробежал
Робот-собака бежит вместе с человеком. Фото: скриншот/Collin Rugg/X
Владимир Мололкин - редактор

В Китае представили нового робота, способного пробежать 100 метров за рекордное время, что является значительным достижением в сфере робототехники. Он стал результатом сотрудничества Института инноваций в сфере гуманоидных технологий Чжэцзянского университета и стартапа Mirror Me из Ханчжоу.

Об этом пишет Interesting Engineering.

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Black Panther 2.0 весит 38 килограммов и имеет высоту 0,63 метра. Робот способен пробежать 100 метров менее чем за 10 секунд, установив новый мировой рекорд среди четвероногих роботов.

По данным китайского информационного агентства, дизайн робота был вдохновлен лапами и суставами тушканчиков и черных пантер. Это позволило улучшить его высокоскоростную мобильность, акцентируя на мощности, силе, адаптивности, плавности и точности движений.

Робот Black Panther 2.0
Робот-собака Black Panther 2.0. Фото: скриншот/Collin Rugg/X

Команда разработчиков ставит цель достичь скорости и маневренности, которые будут превышать даже показатели животных в дикой природе.

Пружины в коленных суставах робота выполняют роль амортизаторов. Голени, изготовленные из углерода, повышают жесткость на 135% при увеличении веса всего на 16%. Гепарды послужили вдохновением для "беговых ботинок", которые повышают сцепление с поверхностью на 200%.

Интеграция искусственного интеллекта и машинное обучение Black Panther 2.0 помогает роботу адаптировать ход к различным типам местности. Движения конечностей синхронизируются с использованием концепции маятника Гюйгенса для достижения плавного передвижения.

Пока еще скорость робота уступает самым быстрым наземным животным, но он уже способен обогнать большинство людей в спринте.

Робот HOUND был предыдущим рекордсменом в этой категории. В 2023 году он смог преодолеть 100 метров за 19,87 секунды.

Напомним, каждый год на выставке CES можно увидеть множество разнообразных роботов. 2025 год не стал исключением, где показали милейшего застенчивого робота Mirumi, который прячется в тот же миг, как на него посмотрят.

Также мы писали, что Realbotix представила своего последнего робота на выставке CES 2025. Он получил название Melody и поражает своей функциональностью и схожестью с настоящим человеком.

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