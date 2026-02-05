Гуманоїдний робот Unitree G1 витримав мороз -47°C під час тестів — відео

Гуманоїдний робот Unitree G1. Фото: кадр з відео/YouTube

Китайська компанія Unitree Robotics протестувала гуманоїдного робота G1 у наднизьких температурах і показала його здатність рухатися по льоду та снігу. Під час випробування в північно-західному регіоні Китаю робот зробив понад 130 000 кроків, коли мороз сягав -47,4°C.

Як G1 витримав -47,4°C і навіщо йому куртка

Робот працював автономно та пройшов сніговим полем, а на льоду ще й "намалював" контур символу зимових Олімпійських ігор. Для точного позиціювання використовувалася китайська супутникова система BeiDou, а стабільний рух по нерівному крижаному покриттю забезпечували спеціальні алгоритми.

Щоб захистити механізми від переохолодження, інженери одягли G1 в оранжеву утеплену куртку та додали пластикові накладки на ноги. Такий "зимовий комплект" мав уберегти суглоби, двигуни й батарею від замерзання.

G1 — компактний гуманоїдний робот заввишки близько 127 см і вагою приблизно 35 кг. У його суглобах встановлено від 23 до 43 моторів, а батарея на 9000 мАг забезпечує до двох годин роботи. Для орієнтації в просторі робот отримав 3D LiDAR, камеру Intel RealSense і мікрофони для голосового керування, а восьмиядерний процесор контролює рухи — зокрема ходьбу зі швидкістю приблизно 7,2 км/год.

Робота представили у травні 2024 року як гуманоїдну модель початкового рівня, а стартова ціна в Китаї становила близько 14 240 доларів. У 2025 році Unitree Robotics поставила понад 5 500 таких роботів.

Нагадаємо, на залізничних вокзалах і в аеропорту столиці Казахстану з'явилися роботи-собаки, які виконують патрулювання. У місті стартував пілотний проєкт, спрямований на підвищення рівня безпеки в місцях масового перебування людей.

Також ми писали, що китайська компанія UBTech Robotics представила двоногого робота Walker S2, який уміє самостійно визначати низький рівень заряду, під'їжджати до док-станції та змінювати батарею менш ніж за три хвилини. Розробники вважають, що така можливість наближає роботів до повністю автономної роботи без вимушених пауз на підзарядку.