Україна
Головна Технології Робот у куртці пройшов лід і сніг при -47°C і не зламався — відео

Робот у куртці пройшов лід і сніг при -47°C і не зламався — відео

Дата публікації: 5 лютого 2026 10:34
Гуманоїдний робот Unitree G1 витримав мороз -47°C під час тестів — відео
Гуманоїдний робот Unitree G1. Фото: кадр з відео/YouTube

Китайська компанія Unitree Robotics протестувала гуманоїдного робота G1 у наднизьких температурах і показала його здатність рухатися по льоду та снігу. Під час випробування в північно-західному регіоні Китаю робот зробив понад 130 000 кроків, коли мороз сягав -47,4°C.

Про це пише Interesting Engineering.

Читайте також:

Як G1 витримав -47,4°C і навіщо йому куртка

Робот працював автономно та пройшов сніговим полем, а на льоду ще й "намалював" контур символу зимових Олімпійських ігор. Для точного позиціювання використовувалася китайська супутникова система BeiDou, а стабільний рух по нерівному крижаному покриттю забезпечували спеціальні алгоритми.

Щоб захистити механізми від переохолодження, інженери одягли G1 в оранжеву утеплену куртку та додали пластикові накладки на ноги. Такий "зимовий комплект" мав уберегти суглоби, двигуни й батарею від замерзання.

G1 — компактний гуманоїдний робот заввишки близько 127 см і вагою приблизно 35 кг. У його суглобах встановлено від 23 до 43 моторів, а батарея на 9000 мАг забезпечує до двох годин роботи. Для орієнтації в просторі робот отримав 3D LiDAR, камеру Intel RealSense і мікрофони для голосового керування, а восьмиядерний процесор контролює рухи — зокрема ходьбу зі швидкістю приблизно 7,2 км/год.

Робота представили у травні 2024 року як гуманоїдну модель початкового рівня, а стартова ціна в Китаї становила близько 14 240 доларів. У 2025 році Unitree Robotics поставила понад 5 500 таких роботів.

Нагадаємо, на залізничних вокзалах і в аеропорту столиці Казахстану з'явилися роботи-собаки, які виконують патрулювання. У місті стартував пілотний проєкт, спрямований на підвищення рівня безпеки в місцях масового перебування людей.

Також ми писали, що китайська компанія UBTech Robotics представила двоногого робота Walker S2, який уміє самостійно визначати низький рівень заряду, під'їжджати до док-станції та змінювати батарею менш ніж за три хвилини. Розробники вважають, що така можливість наближає роботів до повністю автономної роботи без вимушених пауз на підзарядку.

Китай робот технології випробовування Олімпійські ігри-2026 Unitree Robotics
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
