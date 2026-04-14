Гуманоїдний робот Unitree H1 розігнався до 10 м/с і встановив рекорд

Гуманоїдний робот Unitree H1. Фото: кадр з відео/YouTube

Китайська Unitree Robotics показала новий рекордний забіг свого гуманоїда H1, який досяг пікової швидкості 10 метрів за секунду. Такий результат повернув компанії лідерство в неофіційній гонці швидкості серед людиноподібних роботів і підтвердив, що прогрес у роботизованій локомоції прискорюється швидше, ніж очікували багато аналітиків.

Чи можуть роботи перевершити людські можливості

Unitree Robotics опублікувала відео, на якому її гуманоїд H1 розвиває швидкість 10 м/с, або приблизно 36 км/год. Це дозволило компанії знову піднятися на вершину неофіційного рейтингу, фактично повторивши показник, який кількома місяцями раніше встановив робот Bolt від MirrorMe.

Новий результат став важливим підтвердженням амбітних заяв засновника та CEO Unitree Ван Сінсіня. Ще в березні він говорив, що вже до середини 2026 року гуманоїди зможуть бігати швидше за Усейна Болта. До людського максимуму роботам поки далеко: пікова швидкість Болта становила 12,42 м/с, але нинішній стрибок H1 показує, що розрив між людиною і машиною в динамічному русі скорочується.

Вибір моделі H1 для цієї демонстрації є показовим. Останнім часом Unitree активніше просуває більш масовий R1 і перероблений флагманський H2, однак саме H1 залишається платформою, заточеною під максимальну швидкість і агресивну динаміку.

Компанія також розкрила характеристики робота під час забігу. Вага H1 становить приблизно 62 кг, довжина ноги — 0,8 метра, а пікова швидкість — ті самі 10 м/с. За оцінкою експертів, це приблизно відповідає темпу 10-секундного бігу на 100 метрів.

Особливо вражає приріст відносно попереднього результату. Ще на початку 2024 року H1 показував 3,3 м/с, а тепер цей показник зріс на 200%.

Експерти в галузі робототехніки звернули увагу, що такий прорив навряд чи пояснюється лише змінами в "залізі". На цьому тлі дедалі частіше говорять, що головний внесок у ривок зробили програмне забезпечення, алгоритми керування і система контролю руху.

Після нового результату H1 помітно відірвався від більшості міжнародних суперників. Для порівняння, Tesla Optimus нещодавно показав близько 2,7 м/с, RobotEra STAR1 — 3,6 м/с, а Figure 03 демонстрував човникові забіги з фазою польоту, але без офіційно підтвердженої швидкості.

На цьому тлі результат Unitree має вигляд не просто рекорду, а ще й сильного сигналу для всього ринку, де боротьба йде не лише за візуальну схожість із людиною, а й за практичні характеристики руху.

