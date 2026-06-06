UBTECH открыла предзаказ на гуманоида с эмоциональным ИИ: что известно

Первые в мире реалистичные гуманоидные роботы. Фото: UBTECH

Китайская компания UBTECH Robotics открыла предзаказ на нового полноразмерного человекоподобного робота. Модель позиционируют как гуманоида для социального взаимодействия, который может анализировать голос, поведение и контекст общения.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Gasgoo.

Что известно о новом роботе UBTECH

UBTECH Robotics, один из крупнейших производителей человекоподобных роботов в Китае, готовит к запуску новую модель гуманоида. Компания уже известна серией Walker, которую тестируют в промышленных и сервисных сценариях — от логистики до производственных линий.

Новая модель должна стать не просто роботом для выполнения задач, а устройством для социального общения. Основной акцент сделан на эмоциональном взаимодействии и способности подстраивать ответы под контекст разговора.

Робот будет доступен в двух вариантах — мужском и женском. Мужская версия будет иметь рост 183 см и вес около 42 кг.

Читайте также:

Женская версия будет ниже и легче: ее рост составит 168 см, а вес — примерно 35,2 кг.

В конструкции заявлено 88 степеней свободы. Это должно позволить гуманоиду выполнять плавные движения, сложные жесты, более естественную мимику и пластику тела.

Одна из главных особенностей новой модели — мультимодальная система восприятия. Робот анализирует голос, интонации, поведенческие сигналы и общий контекст взаимодействия.

На основе этих данных система может менять ответы в реальном времени. Благодаря этому общение должно выглядеть более персонализированным и естественным.

Предзаказ на полноразмерного гуманоида уже открыли через китайские e-commerce-платформы. Официальный релиз запланирован на 30 июня. Тогда же ожидается объявление финальной цены. Покупатели уже могут внести депозит для бронирования устройства из первой партии.

Известно, что робот получит Wi-Fi и базовую автономную коммуникацию. Аккумулятор должен обеспечивать несколько часов активной работы, а в похожих моделях UBTECH этот показатель ориентировочно составляет 2-4 часа. Также предусмотрена базовая комплектация с одеждой и стандартными аксессуарами.