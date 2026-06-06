UBTECH открыла предзаказ на гуманоида с эмоциональным ИИ: что известно

UBTECH открыла предзаказ на первого в мире робота-компаньона
Китайская компания UBTECH Robotics открыла предзаказ на нового полноразмерного человекоподобного робота. Модель позиционируют как гуманоида для социального взаимодействия, который может анализировать голос, поведение и контекст общения.
Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Gasgoo.
Что известно о новом роботе UBTECH
UBTECH Robotics, один из крупнейших производителей человекоподобных роботов в Китае, готовит к запуску новую модель гуманоида. Компания уже известна серией Walker, которую тестируют в промышленных и сервисных сценариях — от логистики до производственных линий.
Новая модель должна стать не просто роботом для выполнения задач, а устройством для социального общения. Основной акцент сделан на эмоциональном взаимодействии и способности подстраивать ответы под контекст разговора.
Робот будет доступен в двух вариантах — мужском и женском. Мужская версия будет иметь рост 183 см и вес около 42 кг.
Женская версия будет ниже и легче: ее рост составит 168 см, а вес — примерно 35,2 кг.
В конструкции заявлено 88 степеней свободы. Это должно позволить гуманоиду выполнять плавные движения, сложные жесты, более естественную мимику и пластику тела.
Одна из главных особенностей новой модели — мультимодальная система восприятия. Робот анализирует голос, интонации, поведенческие сигналы и общий контекст взаимодействия.
На основе этих данных система может менять ответы в реальном времени. Благодаря этому общение должно выглядеть более персонализированным и естественным.
Предзаказ на полноразмерного гуманоида уже открыли через китайские e-commerce-платформы. Официальный релиз запланирован на 30 июня. Тогда же ожидается объявление финальной цены. Покупатели уже могут внести депозит для бронирования устройства из первой партии.
Известно, что робот получит Wi-Fi и базовую автономную коммуникацию. Аккумулятор должен обеспечивать несколько часов активной работы, а в похожих моделях UBTECH этот показатель ориентировочно составляет 2-4 часа. Также предусмотрена базовая комплектация с одеждой и стандартными аксессуарами.
Ранее Новини.LIVE писали, что китайская компания Unitree Robotics представила необычного пилотируемого робота GD01, способного передвигаться как на двух ногах , так и в четырехногом режиме. Машина имеет вид механизированного робота из фантастических фильмов, но позиционируется как разработка для гражданского транспорта.
Также Новини.LIVE рассказывали, что Unitree Robotics показала новый рекордный забег своего гуманоида H1, который достиг пиковой скорости 10 метров в секунду. Такой результат вернул компании лидерство в неофициальной гонке скорости среди человекоподобных роботов.