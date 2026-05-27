Китай ужесточает контроль за роботами: каждый из них получит цифровой паспорт

Гуманоидный робот-полицейский в Китае. Фото: Reuters

В Китае каждый человекоподобный робот получит собственный цифровой идентификационный код. Новая система должна помочь отслеживать роботов на протяжении всего жизненного цикла — от производства до утилизации.

Для чего Китаю цифровые паспорта роботов

Китай запускает национальную инициативу для идентификации всех человекоподобных роботов, изготовленных в стране. Речь идет о двуногих роботах с человеческой формой, которые работают с использованием искусственного интеллекта.

Программу назвали Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform. Она предусматривает присвоение каждому такому роботу уникального кода, который будет работать по принципу цифрового удостоверения.

Система должна помочь контролировать продукцию на всех этапах ее существования. Робота можно будет отследить от момента производства и продажи до использования, сервисного обслуживания и переработки.

Китайские власти рассчитывают, что цифровые ID помогут отслеживать потенциальные риски и усилить регулирование быстро развивающейся отрасли. Вместе с запуском системы страна также обнародовала рекомендации по управлению жизненным циклом человекоподобных роботов и инструкции по использованию идентификационного кода.

Правила касаются всех участников цепи — производителей, сервисных компаний, продавцов, пользователей и предприятий, которые занимаются переработкой роботов.

Код каждого робота будет состоять из четырех частей. В него будет входить двузначный национальный код для отслеживания трансграничных поставок и продаж.

Также предусмотрен четырехзначный код производителя, который будет указывать на китайскую компанию, ответственную за создание робота. Отдельно будет шестизначный код модели, определяющий тип устройства.

Последняя часть — 17-значный серийный код. Он позволит отличать конкретные единицы роботов друг от друга.

Национальная система уже охватывает более 100 китайских производителей человекоподобных роботов. Цифровые ID присвоены более чем 28 000 роботов в более чем 200 моделях.

