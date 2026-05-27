Китай посилює контроль за роботами: кожен з них отримає цифровий паспорт

Гуманоїдний робот-поліцейський у Китаї.

У Китаї кожен людиноподібний робот отримає власний цифровий ідентифікаційний код. Нова система має допомогти відстежувати роботів протягом усього життєвого циклу — від виробництва до утилізації.

Для чого Китаю цифрові паспорти роботів

Китай запускає національну ініціативу для ідентифікації всіх людиноподібних роботів, виготовлених у країні. Йдеться про двоногих роботів із людською формою, які працюють із використанням штучного інтелекту.

Програму назвали Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform. Вона передбачає присвоєння кожному такому роботу унікального коду, який працюватиме за принципом цифрового посвідчення.

Система має допомогти контролювати продукцію на всіх етапах її існування. Робота можна буде відстежити від моменту виробництва й продажу до використання, сервісного обслуговування та перероблення.

Китайська влада розраховує, що цифрові ID допоможуть відстежувати потенційні ризики та посилити регулювання галузі, яка швидко розвивається. Разом із запуском системи країна також оприлюднила рекомендації щодо управління життєвим циклом людиноподібних роботів та інструкції з використання ідентифікаційного коду.

Правила стосуються всіх учасників ланцюга — виробників, сервісних компаній, продавців, користувачів і підприємств, які займаються переробленням роботів.

Код кожного робота складатиметься з чотирьох частин. До нього входитиме двозначний національний код для відстеження транскордонних поставок і продажів.

Також передбачено чотиризначний код виробника, який вказуватиме на китайську компанію, відповідальну за створення робота. Окремо буде шестизначний код моделі, що визначатиме тип пристрою.

Остання частина — 17-значний серійний код. Він дозволить відрізняти конкретні одиниці роботів одна від одної.

Національна система вже охоплює понад 100 китайських виробників людиноподібних роботів. Цифрові ID присвоєно більш ніж 28 000 роботів у понад 200 моделях.

