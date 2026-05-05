Новий баг на YouTube "з'їдає" до 100% процесора: як виправити

Користувачі YouTube зіткнулися з багом, через який сайт може завантажувати процесор на 100% і споживати кілька гігабайтів оперативної пам'яті. Проблема зачіпає не лише Chrome, а й інші популярні браузери, зокрема Firefox, Brave та Microsoft Edge.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Tom's Hardware.

У чому проблема з YouTube та як її розв'язати

Після скарг користувачів сторонні розробники з'ясували, що збій пов'язаний не з конкретним браузером, а з інтерфейсом YouTube. Йдеться про панель кнопок під відео — лайк, дизлайк, поділитися та інші елементи. Ця панель динамічно підлаштовується під ширину екрана. Коли всі кнопки не вміщаються в один рядок, YouTube приховує частину елементів, щоб звільнити місце.

Баг виникає через нескінченний цикл. Коли зайва кнопка зникає, інтерфейс отримує сигнал, що місця вже нібито достатньо, і намагається повернути її назад.

Після повернення кнопки місця знову стає недостатньо, система знову її приховує — і цей процес повторюється без зупинки. У результаті браузер починає активно витрачати ресурси, а комп'ютер може майже перестати реагувати.

За повідомленнями користувачів у Reddit, проблема здатна "з'їдати" понад 7 ГБ оперативної пам'яті. Одночасно процесорні ядра можуть завантажуватися майже на максимум.

Через це сторінка YouTube зависає, браузер працює повільніше, а в окремих випадках підгальмовує вся система.

Офіційного виправлення поки немає, але користувачі вже знайшли тимчасовий обхідний спосіб. За допомогою блокувальника контенту, наприклад uBlock Origin, можна приховати проблемний блок кнопок під відео. Для цього потрібно додати фільтр: www.youtube.com###menu.

Після цього панель, яка провокує нескінченний цикл, буде прихована, а навантаження на процесор і пам'ять має зменшитися.

