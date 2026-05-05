Главная Технологии В YouTube нашли баг, который загружает процессор на 100%

Дата публикации 5 мая 2026 10:34
Новый баг на YouTube "съедает" до 100% процессора: как исправить
Сайт YouTube на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Пользователи YouTube столкнулись с багом, из-за которого сайт может загружать процессор на 100% и потреблять несколько гигабайт оперативной памяти. Проблема затрагивает не только Chrome, но и другие популярные браузеры, в частности Firefox, Brave и Microsoft Edge.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Tom's Hardware.

В чем проблема с YouTube и как ее решить

После жалоб пользователей сторонние разработчики выяснили, что сбой связан не с конкретным браузером, а с интерфейсом YouTube. Речь идет о панели кнопок под видео — лайк, дизлайк, поделиться и другие элементы. Эта панель динамически подстраивается под ширину экрана. Когда все кнопки не помещаются в одну строку, YouTube скрывает часть элементов, чтобы освободить место.

Баг возникает из-за бесконечного цикла. Когда лишняя кнопка исчезает, интерфейс получает сигнал, что места уже якобы достаточно, и пытается вернуть ее обратно.

После возвращения кнопки места снова становится недостаточно, система снова её скрывает — и этот процесс повторяется без остановки. В результате браузер начинает активно расходовать ресурсы, а компьютер может почти перестать реагировать.

По сообщениям пользователей в Reddit, проблема способна "съедать" более 7 ГБ оперативной памяти. Одновременно процессорные ядра могут загружаться почти на максимум.

Из-за этого страница YouTube зависает, браузер работает медленнее, а в отдельных случаях подтормаживает вся система.

Официального исправления пока нет, но пользователи уже нашли временный обходной способ. С помощью блокировщика контента, например uBlock Origin, можно скрыть проблемный блок кнопок под видео. Для этого нужно добавить фильтр: www.youtube.com###menu.

После этого панель, которая провоцирует бесконечный цикл, будет скрыта, а нагрузка на процессор и память должна уменьшиться.

Ранее Новини.LIVE писали, что YouTube начал тестировать для Premium-пользователей на Android сразу две новые экспериментальные функции — Auto speed и On-the-go. Обе опции пока доступны только в рамках тестирования.

Также Новини.LIVE рассказывали, что YouTube снова усиливает борьбу с блокировщиками рекламы. На этот раз часть пользователей сообщает о внезапном исчезновении комментариев и описаний к роликам.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
