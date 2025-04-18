США заявили про технології маніпуляції часом і простором — що відомо

У США заявили, що вони вже можуть викривляти простір і час
На науково-технічній конференції Endless Frontiers Retreat в Остіні директор Офісу політики науки й технологій Білого дому Майкл Крацьос здивував аудиторію гучною тезою: за його словами, Сполучені Штати володіють технологіями, що маніпулюють часом і простором та скасовують відстань. Виступ чиновника вже спричинив хвилю обговорень у мережі — поки що незрозуміло, йдеться про буквальний прорив чи про метафору, що позначає цифрові можливості.
Про це пише Interesting Engineering.
Від "золотої епохи" до захисту інновацій
Позиціонуючи себе як проповідника "ранкових променів нового золотого віку Америки", Крацьос провів паралелі з ривками XX століття — програмою "Аполлон", ядерною енергетикою та становленням інтернету. За його оцінкою, за останні десятиліття темп прогресу сповільнився через регуляторні обмеження 1970-х. Він нагадав про застій у будівництві ядерних реакторів, зупинку сміливих аерокосмічних проєктів і повільні транспортні системи, наголосивши, що країна "позичає у майбутнього", обираючи борг замість інновацій.
Крацьос закликав повернутися до "сміливих винаходів", аби "втекти від гравітації" минулих десятиліть. Водночас він поєднав технологічний поступ із національною безпекою: у промові пролунала триступенева стратегія захисту американських інновацій від конкурентів, передусім Китаю. Чиновник виступає за посилення експортного контролю, захист ланцюгів постачання та жорсткішу охорону інтелектуальної власності, а також за збільшення прозорості фінансування університетських досліджень.
Фіналом виступу стала ще одна розмита, але ефектна декларація.
"Саме рішення окремих людей створювати нові технології та присвячувати себе науковим відкриттям зігнуть час і простір", — заявив Крацьос.
Чи означає це реальне володіння "машиною часу", чи лише образне підкреслення потенціалу штучного інтелекту й квантових обчислень, посадовець не пояснив. Однак, попри брак подробиць, заява вже підживлює дискусії про межі можливого у сучасній науці — і про те, чи готова Америка знову взяти курс на великі прориви.
Нагадаємо, всі вчені знають, що подорожі у часі завжди супроводжуються головним правилом — в жодному разі не змінювати минуле. Попри це, один фізик вважає, що це не така вже й велика перешкода, за яку її вважають.
Також ми писали, що вчені у 2024 році провели вдалий експеримент, в якому змогли передати квантовий стан світла на відстань 30 кілометрів. Ще недавно таке досягнення вважалося неможливим.
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