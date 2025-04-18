США заявили про технології маніпуляції часом і простором — що відомо

Кишеньковий годинник в руках. Фото: Unsplash

На науково-технічній конференції Endless Frontiers Retreat в Остіні директор Офісу політики науки й технологій Білого дому Майкл Крацьос здивував аудиторію гучною тезою: за його словами, Сполучені Штати володіють технологіями, що маніпулюють часом і простором та скасовують відстань. Виступ чиновника вже спричинив хвилю обговорень у мережі — поки що незрозуміло, йдеться про буквальний прорив чи про метафору, що позначає цифрові можливості.

Про це пише Interesting Engineering.

Реклама

Читайте також:

Від "золотої епохи" до захисту інновацій

Позиціонуючи себе як проповідника "ранкових променів нового золотого віку Америки", Крацьос провів паралелі з ривками XX століття — програмою "Аполлон", ядерною енергетикою та становленням інтернету. За його оцінкою, за останні десятиліття темп прогресу сповільнився через регуляторні обмеження 1970-х. Він нагадав про застій у будівництві ядерних реакторів, зупинку сміливих аерокосмічних проєктів і повільні транспортні системи, наголосивши, що країна "позичає у майбутнього", обираючи борг замість інновацій.

Крацьос закликав повернутися до "сміливих винаходів", аби "втекти від гравітації" минулих десятиліть. Водночас він поєднав технологічний поступ із національною безпекою: у промові пролунала триступенева стратегія захисту американських інновацій від конкурентів, передусім Китаю. Чиновник виступає за посилення експортного контролю, захист ланцюгів постачання та жорсткішу охорону інтелектуальної власності, а також за збільшення прозорості фінансування університетських досліджень.

Фіналом виступу стала ще одна розмита, але ефектна декларація.

"Саме рішення окремих людей створювати нові технології та присвячувати себе науковим відкриттям зігнуть час і простір", — заявив Крацьос.

Чи означає це реальне володіння "машиною часу", чи лише образне підкреслення потенціалу штучного інтелекту й квантових обчислень, посадовець не пояснив. Однак, попри брак подробиць, заява вже підживлює дискусії про межі можливого у сучасній науці — і про те, чи готова Америка знову взяти курс на великі прориви.

Нагадаємо, всі вчені знають, що подорожі у часі завжди супроводжуються головним правилом — в жодному разі не змінювати минуле. Попри це, один фізик вважає, що це не така вже й велика перешкода, за яку її вважають.

Також ми писали, що вчені у 2024 році провели вдалий експеримент, в якому змогли передати квантовий стан світла на відстань 30 кілометрів. Ще недавно таке досягнення вважалося неможливим.