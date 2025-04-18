США заявили о технологиях манипуляции временем и пространством — что известно

Карманные часы в руках. Фото: Unsplash

На научно-технической конференции Endless Frontiers Retreat в Остине директор Офиса политики науки и технологий Белого дома Майкл Крацьос удивил аудиторию громким тезисом: по его словам, Соединенные Штаты обладают технологиями, которые манипулируют временем и пространством и отменяют расстояние. Выступление чиновника уже вызвало волну обсуждений в сети — пока непонятно, идет ли речь о буквальном прорыве или о метафоре, обозначающей цифровые возможности.

Об этом пишет Interesting Engineering.

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Позиционируя себя как проповедника "утренних лучей нового золотого века Америки", Крацьос провел параллели с рывками XX века — программой "Аполлон", ядерной энергетикой и становлением интернета. По его оценке, за последние десятилетия темп прогресса замедлился из-за регуляторных ограничений 1970-х. Он напомнил о застое в строительстве ядерных реакторов, остановке смелых аэрокосмических проектов и медленных транспортных системах, подчеркнув, что страна "занимает у будущего", выбирая долг вместо инноваций.

Крацьос призвал вернуться к "смелым изобретениям", чтобы "убежать от гравитации" прошлых десятилетий. В то же время он соединил технологический прогресс с национальной безопасностью: в речи прозвучала трехступенчатая стратегия защиты американских инноваций от конкурентов, прежде всего Китая. Чиновник выступает за усиление экспортного контроля, защиту цепей поставок и более жесткую охрану интеллектуальной собственности, а также за увеличение прозрачности финансирования университетских исследований.

Финалом выступления стала еще одна размытая, но эффектная декларация.

"Именно решение отдельных людей создавать новые технологии и посвящать себя научным открытиям согнут время и пространство", — заявил Крацьос.

Означает ли это реальное владение "машиной времени" или только образное подчеркивание потенциала искусственного интеллекта и квантовых вычислений, чиновник не объяснил. Однако, несмотря на отсутствие подробностей, заявление уже подпитывает дискуссии о границах возможного в современной науке — и о том, готова ли Америка снова взять курс на большие прорывы.

Напомним, все ученые знают, что путешествия во времени всегда сопровождаются главным правилом — ни в коем случае не менять прошлое. Несмотря на это, один физик считает, что это не такое уж и большое препятствие, за которое его считают.

Также мы писали, что ученые в 2024 году провели удачный эксперимент, в котором смогли передать квантовое состояние света на расстояние 30 километров. Еще недавно такое достижение считалось невозможным.