Прорив у квантовій фізиці — вчені вперше телепортували світло через Інтернет

Інтернет-кабелі, вставлені у комутатор. Фото: Unsplash

Квантовий стан світла успішно передали через понад 30 кілометрів волоконно-оптичного кабелю, заповненого величезним потоком інтернет-трафіку. Ще нещодавно таке досягнення вважалося неможливим, однак дослідники в США довели зворотне у 2024 році.

Про це пише ScienceAlert.

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Здатність передавати квантові стани через наявну інфраструктуру стала значним кроком уперед. Це відкриває шлях до створення квантово з'єднаної обчислювальної мережі, покращеного шифрування та нових методів виявлення й вимірювання.

Йдеться про "пересилання" квантових можливостей одного об'єкта іншому. Для цього оригінал свідомо вимірюють (а отже, руйнують його первинний квантовий стан), і це зумовлює виникнення тотожного стану у віддаленій точці.

Попри те, що такі "телепортації" квантових станів відбуваються миттєво, вони все одно вимагають передачі класичного сигналу між двома точками. Складність полягає в тому, що нестабільна квантова суперпозиція швидко переходить у звичайний стан під впливом оточення — будь-які теплові чи електромагнітні процеси можуть призвести до декогеренції.

Якщо захистити квантовий стан усередині обчислювальної системи ще можливо, то відправляти окремі фотони волоконно-оптичними лініями з багатьма гігабітами класичної інформації (транзакції, відео, повідомлення) — набагато складніше. Випадкове розсіювання світла ставить під загрозу незайманість квантового стану, наче кинута в річку солодка вата, яка швидко розчиняється у воді.

Аби зберегти "крихку" інформацію фотона в умовах 400 гігабітів на секунду трафіку, команда дослідників використала різноманітні прийоми. Вони ізолювали "канал" для квантового сигналу, зменшили ймовірність розсіювання та дбайливо відокремили фотон від інших хвиль.

У той час як інші команди вже моделювали сумісність квантових каналів із традиційними віртуальними мережами, дослідження цієї групи стало першим випадком квантової телепортації реального стану світла, що співіснував із живим інтернет-трафіком.

Нагадаємо, Microsoft створила перший у світі квантовий чип Majorana 1, який працює на новій архітектурі Topological Core. Це власна розробка корпорації, яка використовує топопровідник — новий тип матерії.

Також ми писали, що всім вченим відоме головне правило подорожей у часі — ніколи не змінювати минуле. Один дослідник розвінчав це правило, яке також відоме як "парадокс вбитого дідуся".